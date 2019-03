Alcalde de Huancayo (Perú) declaró su ciudad como “libre de venezolanos”

Oleg Kostko /29 mar 2019.- El alcalde de la ciudad peruana de Huancayo, Henry López, publicó una ordenanza en la que declaró a la referida ciudad como “libre de venezolanos”.

De acuerdo a lo reseñado por Perú 21 las motivaciones del López para esta proclamación son “la creciente y descontrolada presencia de extranjeros” en la ciudad, a los que culpa del “crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos”.

Además también responsabilizó a los migrantes venezolanos que trabajan como vigilantes en discotecas y bares como los responsables en varios casos de agresiones físicas a “jóvenes huancaínos” y a “los propios vecinos del lugar”.

El alcalde peruano afirmó su intención de promulgar dicha normativa y restó importante a que lo tachen de xenófobo. “A mí me eligieron para poner en orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto, y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar como lo hicieron hoy, estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad, no voy a permitir que nadie venga a mi tierra a faltar el respeto ni a mí, ni a nadie, más aún cuando les abrimos las puertas de nuestra ciudad y les damos las facilidades para trabajar, por eso me ratifico a Huancayo como libre de venezolanos”.

En agosto de 2018, la Defensoría del Pueblo Peruana rechazó toda manifestación xenófoba y exigió una política integral migratoria que respete los derechos humanos de los extranjeros residentes en Perú esto tras los últimos actos discriminatorios contras las personas de nacionalidad venezolana.

“Recordamos al Estado peruano la necesidad de adoptar medidas que permitan afirmar el principio de igualdad y no discriminación en nuestra sociedad. En el actual contexto de migración venezolana”, sentenciaron.

#29Mar| Atención Alcalde de #Huancayo, #Peru, Henry López, lanza ordenanza municipal xenofoba contra venezolanos que huyen de la dictadura:"queremos a Huancayo libre de Venezolanos,los que ya están aquí van a tener que irse a otra ciudad" #NoALaXenofobia pic.twitter.com/sCyGDvMG3L — Jade Delgado Huggins (@jadesdelgado) 29 de marzo de 2019

