Alcalde de Carrizal: Al que proteste no lo voy a enviar cisternas

Luis Sequera / 27 mar 2019.- El alcalde chavista del municipio Carrizal, en Miranda, Farith Fraija amenazó este miércoles a los vecinos de esta localidad de no atender con cisternas a quienes decidan salir a protestar por la falta de agua u otro servicio público.

“Con respecto a imágenes de protestar en esto voy a ser categórico y enfático: Comunidad que me salga a protestar, comunidad que no atiendo con cisternas, estos son un apoyo que estamos llevando adelante para poder paliar la situación estructural y es que no hay agua por sistema de tubería”, dijo en un audio difundido.

Los habitantes de Carrizal protestaron este miércoles cerca de las 5:00pm en el semáforo de Montaña Alta de la Panamericana, por la falta del servicio de agua y contras los constantes apagones, pese a la amenaza del alcalde Fraija.

“4:00pm: Sólo 30 % de Los Salias, 10 % de Carrizal y 60 % de Guaicaipuro con energía eléctrica, según datos del Gobernador de Miranda”, indicó el periodista Daniel Murolo vía Twitter.

Pulse aquí para escucha el audio

Etiquetas: Carrizal | crisis humanitaria | falta de agua | Farith Fraija | Hidrocapital