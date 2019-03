Alberto Barradas (@Psicovivir): Guaidó cayó en picada en la opinión pública

ND / 29 mar 2019.- El psicólogo Alberto Barradas, conocido popularmente por llevar la cuenta en Twitter @Psicovivir ofreció la noche de este jueves un análisis sobre el por qué él considera que Juan Guaidó “cayó” en la opinión pública venezolana, al tiempo que agrega sugerencias -a su juicio- de lo que se debe hacer.

“Juan Guaidó cometió un error de lectura social. Salió a dar un discurso acompañado de la peor clase política opositora posible. Encima de eso no invitó (sí, no invitó) a María Corina Machado. Pocos le perdonan eso. Venezuela sabe que esos políticos allí en esa tarima no sirven”, expresó Barradas a través de Twitter, refiriéndose a las declaraciones que diera Guaidó el jueves sobre la llamada Operación Libertad, desde la sede de Acción Democrática, acto al que asistieron dirigentes como Henrique Capriles, Manuel Rosales, entre otros.

“El segundo error de Juan Guaidó es negar el 187, sí, lo negó. Digo esto porque aunque aún es una opción, él dejó muy claro que las capacidades no están totalmente construidas y eso sencillamente es decir ‘eso por ahora, no va’. Se rescata de eso que fue sincero, y eso se valora”, agrega Barradas a sus comentarios.

Como tercer error, el psicólogo considera el hecho de “llamar a un simulacro de protesta”.

“Allí si es verdad que perdió totalmente la credibilidad posible. Eso es impensable, irrealizable y absolutamente suicida. Quien le asesoró eso, es su enemigo y si nadie lo asesoró, él es su propio enemigo. Esos tres profundos errores dieron traste con su imagen y las redes sociales saltaron en su contra”, sostiene.

Barradas aclara que las críticas a Guaidó no vienen de ‘bots’ sino personas reales, aunque ‘influencer’, según Barradas, intentaron hacer lo contrario: “generar la matriz de opinión de que las críticas eran de bots del régimen”, comentó.

Ante ese panorama descrito por Alberto Barradas, propone lo siguiente:

1.- Guaidó no necesita tener al lado a los sospechosos de siempre. Ellos no representan nada, y el pueblo lo sabe. No son dirigentes de nada.

2.- Olvidarse de simulacros. Es un absurdo total. Si lo echa para atrás, la gente le dará credibilidad.

3.- Debe activar el 187. Muchos voceros norteamericanos se lo han dicho públicamente. Además que haciendo eso coloca en un disparadero a la comunidad internacional. Les pasa la pelota a ellos y ellos tendrán que ver el costo de decir que no.

Sobre este punto en particular, Alberto Barradas hace un inciso: “Es necesario activar el 187, y la razón es clara: coloca el peso de la decisión en la comunidad internacional. Si se niegan, tendrá un costo importante en lo político para todos ellos, y eso pesa muchísimo. Se gana más que se pierde al activarlo”, asegura.

En cuanto al hecho de convocar una marcha a Miraflores, Barradas considera que sería “enviarlos al matadero”, por tanto insiste en no agotar la vía del artículo 187.

“Mandar a la gente a la calle, sin armas, es mandar al matadero, y si, seamos claros, una millonada de gente yendo a Miraflores claro que va a tumbar al régimen, de eso no cabe duda, pero habrán muchos muertos, y quién está dispuesto de manera consciente a ir de primera fila? Entonces mandar a la gente a la calle es mandar a morir a un gentío, y siendo así, no es preferible agotar la vía del 187?. Por eso sostengo que ese tiene que ser el paso, y todos tenemos que insistir a Guaidó que lo haga. Independiente de si dicen que si o que no”, reiteró.

Alberto Barradas asegura que Guaidó lee sus comentarios en la red social, por lo que lo exhorta a tomarlos en consideración, “al menos para la reflexión y como ingredientes de análisis”.

El psicólogo finaliza su hilo de tuits pidiendo a la opinión pública no retirar el apoyo a Guaidó. “Lo que si no podemos hacer es retirar nuestro apoyo a @jguaido. Eso sí que no. Impensable. Hay que apoyarlo”, finalizó.

