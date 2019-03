Aixa López: Pérdidas por el apagón se ubican en unos $ 400 millones

especial Enrique Meléndez / 16 mar 2019.- La presidenta del Comité de Defensa de los Afectados por los Apagones, Aixa López estima que las pérdidas, ocasionadas por el apagón, se ubican en unos 400 millones de dólares.

“En lo que respecta a los hogares el daño puede oscilar en 100 ó 200 millones de bolívares soberanos”, agrega la también secretaria nacional femenina de Acción Democrática.

¿Cuánto se reporta de lo que han sido las pérdidas materiales que se han tenido como consecuencia del mega-apagón?

-Entre usuarios residenciales y usuarios comerciales e industriales estamos hablando de unos 400 millones de dólares. Fueron cinco días en los que el país estuvo parado. En lo que respecta a los hogares el daño puede oscilar en 100 ó 200 millones de bolívares soberanos. Porque se le dañó lo que es la carne, el pollo, el pescado. Personas que venían comprando, y guardaban en su nevera.

-Pero 5 días, que son más de 120 horas, eso no lo aguanta ninguna nevera, y el daño en la comida ha sido descomunal en todo el país. Al momento que estoy hablando con usted, todavía hay zonas, a las que todavía no les ha llegado la electricidad; zonas sin luz. No te estoy hablando del Alto Apure. Te estoy hablando del municipio Sucre. Te estoy hablando del municipio Baruta de aquí del área metropolitana.

-La situación es gravísima. La gente ha tenido que sacar el poco dinero que le quedaba para poder adquirir agua, ya que su suministro de ha sido uno de los servicios que se ha interrumpido; de modo que se han tenido que servir de cisternas o comprar botellones de agua, y cuyo pago se ha tenido que hacer en dólares.

¿Qué ha incidido para que el servicio de agua se haya interrumpido?

-Porque el agua se transporta gracias a la energía eléctrica desde las tuberías del Tuy I, II y III, y donde se bombea hacia la ciudad de Caracas, como hacia las otros ciudades del interior del país. Por eso tenemos ese problema con el agua.

El gobierno alega que aquí hay una demostración de que no había tal emergencia alimentaria; puesto que la gente reporta que ha perdido sus provisiones de carne, que las tenía en la nevera. ¿Qué piensa usted?

-Emergencia la había y la hay. El hecho es que la familia venezolana, dado el incremento de los precios de la comida: usted iba a comprar un kilo de carne hoy, y la conseguía en determinado precio, y si iba al día siguiente, ya había subido hasta el doble de dicho precio. De modo que la gente dejó de ir al cine; sacrificó, en dos palabras, el dinero que destinaba para la diversión para poder abastecerse de comida.

-Se endeudó con las tarjetas de crédito; pidió dinero prestado, para tener una reserva de comida. Asimismo, el presidente dijo que no había ningún problema; porque se estaban repartiendo las bolsas Clap. Pero no a todos los venezolanos les llega CLAP. ¿A cuántas personas les llegan las cajas Clap? ¿A dos millones? Nosotros los venezolanos somos casi treinta millones de habitantes; de modo que ésta no constituye la solución, sino para un grupo muy privilegiado de personas. Pero no a todos nos llegan esas cajas de alimentación.

¿Qué opina usted de la respuesta que le ha dado el gobierno a esta situación?

-Me parece que ha sido escasa, Yo creo que el gobierno, tanto en los entes nacionales, estatales y municipales vino a reaccionar el día domingo. El día jueves y el día viernes no se había recrudecido la situación, pero el día sábado y el domingo la situación fue bestial cuando ya se presentó el problema del agua, el problema de los alimentos, el problema de los puntos de venta.

-La banca privada y pública no funcionó; de modo que sólo las compras se estaban haciendo en efectivo o en una moneda extranjera; tomando en cuenta, por lo demás que la banca lo máximo que te da por taquilla son cinco mil bolívares como máximo, y, por lo general, mil o dos mil bolívares. Entonces, cómo podía usted tener esa cantidad de efectivo, para poder adquirir, por ejemplo, un cartón de huevos, que pasa de los diez mil bolívares.

-A esto, por supuesto, hay que agregarle la comida que se dañó por falta de refrigeración, y no sólo la que tenía la gente en las neveras, sino también la de los abastos. Fue entonces cuando vimos en muchas partes de Venezuela, que estos establecimientos estaban rematando la carne y el pollo, para que las pérdidas no fueran mayores.

¿Cómo ve usted el hecho de que el gobierno haya tenido que dar días de asueto laboral y escolar?

-Tenía que hacerlo; porque, ¿cómo van a ir los niños a la escuela, sin agua, sin transporte público, en especial, el Metro de Caracas, el ferrocarril, por donde se mueven millones de personas? Asimismo, equipos y maquinarias no pueden funcionar con un servicio de electricidad que va y viene. ¿Cómo pueden funcionar los comercios, si no tienen puntos de venta?

¿Hubo algunas advertencias al respecto de este apagón o a todos nos tomó por sorpresa?

-Sí, incluso, nosotros desde el comité de afectados por los apagones desde el año 2009 comenzamos a alertar sobre esta situación. Ahí te puedo mostrar la cantidad de cartas que le dirigimos a varias instituciones públicas: Defensoría del Pueblo, al ministerio de la Electricidad, a la Asamblea Nacional, y donde advertíamos sobre todos estos peligros, que corríamos, con respecto al funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

-De hecho, un ingeniero en el estado Lara, por dar unas declaraciones y advertir lo que sucedería, fue detenido por casi tres días. Entonces, este señor sólo por ofrecer unas recomendaciones al respecto, de inmediato fue detenido; aunque, gracias a Dios, a los tres días lo soltaron. Pero a raíz de esas declaraciones muchos ingenieros se cohibieron de hacer lo mismo, por miedo a ser detenidos.

Pero también hubo ingenieros que decían que era muy difícil que se produjera un gran apagón; puesto que el sistema eléctrico funciona por unidades de estaciones. ¿Qué piensa usted?

-Nosotros sí dijimos que se iba a producir un gran apagón nacional. Claro, nunca a esta escala que estamos viviendo. Dijimos que podría afectar a unos 18 estados. ¿Qué pasó? Bueno, la falta de mantenimiento; amén de que las turbinas de El Guri, que son veinte, no estaban operativas todas, sino solamente cinco.

-Las de Macagua, las de Curuachi y Tócoma para ese momento sólo aportaban unos 200 megavatios de 2 mil 200, que es su capacidad operativa. De modo que el sistema del Guri no estaba operativo al 100%; se presenta este desfase, a propósito de un incendio, que quema una de las estaciones de transmisión, como ha sido señalado por varios ingenieros, y a partir de aquí se genera el caos.

-Por lo demás, este es un sistema que tiene que calibrarse con gente profesional, experta en la materia, y, como bien sabemos, hay trabajadores con buena voluntad, que prestan sus servicios al sistema eléctrico, pero que no conocen muy bien la materia; puesto que la mayor parte de los técnicos y los peritos se han venido marchando del país, en busca de mejores condiciones de vida.

¿Cuánto hasta la fecha se le ha otorgado al sistema eléctrico nacional?

-En el 2017, para hablarte de las fechas más cercanas, se le otorgó 981 mil 625 millones de dólares y en el año 2018 se le vienen de entregar, a través de un crédito adicional por la vía de Asamblea Nacional Constituyente, 60 millones de dólares. De modo que por falta de recursos económicos, no se puede hablar de fallas. Ahora, la pregunta es: ¿dónde están los reales? ¿Cómo se ha distribuido esa cantidad de dinero?

-Te estoy hablando de créditos adicionales, sin contar los recursos que recibe el ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica por presupuesto ordinario. O sea, que no hay derecho de que tengamos un sistema eléctrico colapsado, habiendo recibido el sistema el dinero suficiente, para su operatividad.

-Los usuarios tenemos nuestro apoyo, nuestra defensa en la Constitución Nacional, y la cual establece en su artículo 141 que la administración pública está al servicio del ciudadano, y se fundamenta en los principios de la honestidad, participación, transparencia, celeridad, eficacia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. De modo que nosotros exigimos aquí a los funcionarios en este caso una rendición de cuentas.

vaya al foro

Etiquetas: Aixa López | apagón nacional