7:30 pm: En prácticamente todo el interior del país persiste el apagón

ND / 31 mar 2019.- Aunque prácticamente toda la capital venezolana, Caracas, ya cuenta con servicio eléctrico tras el apagón que la afectó hasta las 2 de la tarde, buena parte del país continúa sin electricidad este domingo a las 7:30 de la noche, según reportes tomados de Twitter. Sin embargo, algunas zonas, como La Candelaria, en el centro de la ciudad, están sin luz a esta hora.

En las zonas aledañas a Caracas, el apagón se concentra en Valles del Tuy, donde la luz no ha regresado desde las 9:30 am a sectores como Cúa y Ocumare del Tuy, según reportes de tuiteros.

Lea más: Jorge Rodríguez: Lunes #1Abr no habrá clases y la jornada laboral será hasta las 2 pm

En el centro-occidente del país, Carabobo, también la mayoría del estado se encuentra sin luz a las 7:30 de la noche de este domingo, según reportes de usuarios. Valencia completa está sin servicio eléctrico. La Victoria estado Aragua no tiene servicio eléctrico desde las 9:30 am, y la situación se repite en otras zonas del estado, mas no en toda la entidad.

Falcón lleva sin luz desde aproximadamente las 7 de la mañana. En tanto, el este de Barquisimeto está cumpliendo 24 horas sin luz. Algunas zonas de la ciudad sí cuentan con el servicio eléctrico.

En Maracaibo no hay electricidad desde el viernes a las 12:30 del mediodía. Vastos sectores de la capital zuliana no se han recuperado del apagón que comenzó ya hace tres días.

En Oriente, Lechería, en Anzoátegui, está sin servicio eléctrico desde las 9:30 de la mañana de este domingo. En El Tigre, en el mismo estado, se fue la luz a partir de las 3 de la tarde. Y desde la mañana igual situación se repite en el eje entre Cumaná y Carúpano, en el vecino estado Sucre.

Noticiero Digital continúa con cobertura limitada por la contingencia eléctrica. Trabajamos para ofrecerles la información más precisa y confiable posible, aún en esta circunstancia.

vaya al foro

Etiquetas: apagón nacional | Venezuela