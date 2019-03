2:30 pm: Familiares de Marrero afirman que llevan 30 horas sin saber de él

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 22 mar 2019.- La defensa del diputado a la AN, Roberto Marrero, acudió a la sede del Sebin en el helicoide, para esperar que sea trasladado este viernes a tribunales.

La defensa está a cargo de los abogado Joel García, Theresly Malavé y Gustavo Limongi. Desde el lugar, García informó que Roberto Marrero debe ser trasladado para ser presentado en tribunales, porque el plazo de las 48 horas que establece la ley, se cumplen en la madrugada de este sábado y a su juicio no es posible hacer una audiencia a tan altas horas.

“Esperamos que el traslado sea hoy, y viendo el movimiento que hay en el Palacio de Justicia pareciera ser así. Ayer vivimos un guion ya repetido en reiteradas oportunidades, donde ocurre la siembra de armamentos, explosivos o dinero a dirigentes políticos. Sabemos que actualmente ser político o periodista en Venezuela es un delito. Es un guion con los mismos actores y mismos hechos, porque inclusive el Ministerio Público ayer emitió un comunicado donde quieren vincularlo con el último caso del magnicidio. Estamos hablando de que está el mismo juez, los mismos fiscales y un mismo tenor de terrorista”, dijo García.

A su lado, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, exigió al “régimen” de Nicolás Maduro que brinde información sobre las condiciones en las que se encuentra su hermano, y expresó que “este tipo de atropellos no detendrán el compromiso de Roberto Marrero con la lucha por lograr la mejor Venezuela”.

“Nuestra familia sigue firme. Escogieron a Roberto porque forma parte del círculo cerrado del presidente Guaidó, pero se equivocaron. Nosotros no tenemos miedo y no podrán doblegar a Roberto ni a su partido Voluntad Popular. Sabemos que en Venezuela no hay Gobierno, aquí gobierna es el deseo de ser libres. Mi familia está clara y sigue la ruta hasta lograr el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No hay de otra”, agregó.

A juicio de la diputada a la Asamblea Nacional, Deniss Fernández, “la dictadura le está cobrando una factura política a Roberto Marrero por el liderazgo que ha mantenido durante muchos años”, y alertó que en el país se siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos.

“Ya nada nos sorprende. En el país siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y a la Constitución. Desde la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional repudiamos la situación ocurrida en la madrugada, entre cantos de gallos a media noche, buscando amedrentar y callar a la dirigencia política del país. Lamentamos también la violación a la inmunidad parlamentaria del diputado Sergio Vergara”, apuntó Fernández.

La diputada se solidarizó con Marrero y Páez, quienes cumplen más de 30 horas detenidos. Afirmó que desde dicha Comisión elevarán las denuncias pertinentes ante las instancias internacionales garantes de los derechos humanos. “Exigimos que se dé una respuesta oportuna a los familiares y a los abogados que no han podido ver a estos dos venezolanos que hoy permanecen secuestrados por la dictadura de Maduro. Deben ser liberados cuanto antes”, puntualizó.

Etiquetas: Deniss Fernández | Joel García | Roberto Marrero