10:00 am Foro Penal: En El Helicoide no dan información sobre Luis Carlos

ND / act: 10:00 a.m.- El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó a las 10 de la mañana de este martes que todavía no tienen información confirmada sobre el periodista Luis Carlos Díaz, desaparecido desde la tarde del lunes.

Romero indicó que estuvo en El Helicoide, sin embargo, no pudo confirmar que Díaz estuviese allí detenido. “Legalmente debiera ser presentado ante tribunales antes de las 6:30 pm del día de mañana (miércoles)”, reportó en Twitter.

A las 6:45 a.m Una comisión de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia allanaron la vivienda del periodista Luis Carlos Díaz luego de detenerlo para posteriormente trasladarlo hasta el Helicoide.

Así lo dió a conocer el SNTP en varios mensajes publicados en su cuenta de Twitter. “A esta hora, (2:30 am), comisión del Sebin llega a la residencia del periodista y activista de Ddhh, Luis Carlos Díaz, desaparecido desde las 5:30 pm”.

“Comision del Sebin que se presentó en la casa de Luis Carlos Diaz nos confirmó que está detenido en este cuerpo de seguridad. Al llegar a la residencia del colega los periodistas Marco Ruiz, Luz Mely Reyes, Lila Vanorio y Federico BlackB fueron apuntados con armas”.

“Comisión del Sebin allanó la residencia del Luis Carlos Diaz. Se llevaron computadoras, pen drive, celulares, dinero, entre otros. A Diaz le permitieron estar en el allanamiento esposado. Relató en esos minutos que fue golpeado en su detención, a las 5:30 pm”

Naky Soto confirmo en un video publicado en la cuenta de Twitter del SNTP el allanamiento en el que Díaz estuvo presente acompañada del activista de Provea Rafael Uzcátegui y el dirigente del SNTP Marco Ruiz

“Lo trajeron esposado (…) yo deseo invitarlos a que nos acompañen a las 11 de la mañana en la sede de la Fiscalía para demandar la libertad plena de este periodista y de este Defensor de DDHH que es Luis Carlos Díaz Vazquez”.

Desaparición

En la tarde de este lunes se conoció que Díaz se encontraba desaparecido desde las 5:30 de la tarde, según ha denunció en su momento su esposa, Naky Soto en Twitter, con la etiqueta #DondeEstáLuisCarlos.

Luis Carlos Díaz salió de Unión Radio a las 5:30 pm, con la intención de regresar a las 10 de la noche a un programa especial sobre los hechos del apagón que se prolongaría hasta las 5 am de mañana. Sin embargo, Naky Soto ha señalado que cuando la llamaron del circuito radial para saber por qué no se había presentado, sufrió la natural preocupación por su seguridad.

Según indicó su esposa, Luis Carlos Dïaz siempre se desplaza en bicicleta por la ciudad, y ella pensó que se había quedado entre las 5:30 y las 10 en la sede de Unión Radio, en La Castellana, para aprovechar la energía eléctrica y cargar sus equipos informáticos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, ha elevado también su alarma por la desaparición del comunicador, que el pasado viernes fue acusado por Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, de ser “autor intelectual” del apagón que viene produciéndose en el país desde el pasado jueves.

