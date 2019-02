William Brownfield: Maduro ha convertido a Venezuela en un “gigantesco hueco negro”

ND / 18 feb 2019.- El ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, aseguró este lunes que Maduro está atrapado en su propia retórica en relació a la ayuda humanitaria y que eso será su perdición. Así lo dijo en una entrevista con CNN.

“En las últimas seis semanas (principios de enero) la política de la Administración Trump sobre Venezuela ha sido la correcta. Ha aceptado que la solución al problema pasa por la salida de Maduro y de su círculo cercano”.

Brownfield precisó que no es solo la Administración Trump sino más de 50 países siguen la misma política. “Es el Grupo de Lima, es la Unión Europea”, precisó.

“La verdad es que el señor Maduro ha convertido a su país en un gigantesco hueco negro y la única manera de salir de allí es con su salida. Tal vez hay formas más diplomáticas de decirlo. Me recuerda lo que dijo el senador Cato del Imperio Romano: ‘Maduro delanda est (Cártago debe ser destruido)’. Si yo digo: ‘Maduro delanda est’ suena mejor porque es en latín pero el concepto es el mismo. El señor Maduro es el problema y mientras no se vaya, el problema no se resolverá”.

El ex embajador comentó que una manera de introducir ayuda humanitaria en Venezuela es entregándosela a las decenas de miles de venezolanos que entran a Colombia a comprar alimentos y medicinas. “Ya veremos. Será una prueba de fuego para el señor Maduro y sus fuerzas armadas… Eso sería interesante de ver”.

Aseguró, finalmente con el tema de la ayuda humanitaria, que Maduro está atrapado en su propia retórica. “Tienen 20 años diciendo, varias veces al día, que Estados Unidos es el enemigo y que todo lo que provenga de él y de sus aliados es malo Ahora tiene y tendrá cientos de toneladas de ayuda humanitaria urgentemente necesitadas en Venezuela que no va a permitir que entrenporque provienen de los Estados Unidos y sus aliados. Mientras permanezca atrapado en esa retórica, él será derrotado si deja entrar la ayuda humanitaria o será derrotado si le ordena a las fuerzas armadas no dejar entrar la ayuda, enviando el mensaje a los venezolanos que su gobierno está bloqueando la ayuda humanitaria”.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Maduro | Trump | William Brownfield