Weil le pone imágenes a la improvisación de Gabriela Montero al grito de “¡Maduro!…”

ND / 17 feb 2019.- La serie “Los Infames del Régimen” de la reconocida pianista Gabriela Montero se expandió este domingo cuando el también reconocido caricaturista Roberto Weil le agregó imágenes a la improvisación sobre la pieza “¡Maduro!…”.

Montero comenzó esta serie esta semana al anunciar que se unía al coro de los gritan cuando oyen la palabra “¡Maduro!…”. Su propuesta fue crear una pequeña melodía y y letra, y luego improvisar sobre ella – una habilidad única de Montero. Siguió luego una segunda irmpovisación sobre Rafael Ramírez, de quien dijo: “Cada vez que castigan a un corrupto, me pongo de buen humor”.

Y la tercera fue dedicada a Delcy y Jorge Rodríguez, en la que Montero generó cierta controversia al tildar a Delcy Rodríguez de “fea”. Luego aclaró que no se trataba de belleza física: “Si Delcy no es fea, entonces ¿qué es? No hablo de que si tiene la nariz bonita o no. O si se parece a Irene Sáez o no. Su alma es horrenda. Sus actos son viles. Sus mentiras nos embarran. Sus palabras nos asesinan y su avaricia es grotesca. Eso es ser FEA. Además, rima con DEA”.

Lea más: Gabriela Montero responde: Delcy Rodríguez tiene el alma fea, además rima con DEA

vaya al foro

Etiquetas: Gabriela Montero | Los Infames del Régimen | Maduro | Roberto Weil