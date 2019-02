(12:00 p.m) Francisco Valencia: Lo que sucede en Venezuela es un acto deliberado

Oleg Kostko / video: TVVenezuela / 14 feb 2019 / act: 12:00 p.m.- El presidente de Codevida, Francisco Valencia, calificó como una acción deliberada del Gobierno de Maduro la crisis humanitaria de Venezuela

“No es lo mismo morir por una condición de salud que morir por una acción deliberada, porque lo que ocurre es una acción deliberada del gobierno ¿Por qué no visitan los hospitales? A los países que aún tienen dudas visiten los hospitales y vean la realidad y el sufrimiento de nuestros hermanos venezolanos”, sostuvo Valencia durante la reunión en la OEA sobre la crisis venezolana.

“Necesitamos cuanto antes que la ayuda llegue a los venezolanos y que la ayuda llegue cuanto antes (…) pero los mecanismos internaciones son necesarios, el llamado es la la ONU son se puede voltear la cara sobre la que sucede en Venezuela”, agregó.

Intervención internacional

El presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martínez, emplazó a la comunidad internacional a no dejar de lado la posibilidad de que sea necesaria la creación de una misión internacional para el ingreso de la ayuda humanitaria fundamentada en la doctrina de responsabilidad.

“No podemos descartar una coalición militar de paz (…) los mandos medios están con la constitución solo los altos mandos que han cometido delitos graves mantienen este Gobierno”, aseguró Martínez.

“Quiero recordar porque nació la doctrina de responsabilidad y Brasil tuvo un papel importante ne eso porque dicha doctrina está sustentada en que no se violenta la soberanía porque no puede haber soberanía si no se protege a los ciudadanos”, agregó.

“El régimen usurpa el cargo no solo el de presidente sino de todos los cargos del ejecutivo, así como también los cargos de contralor, defensor del pueblo, fiscal general,, magistrados del TSJ, todos ellos han sido cómplices de estos delitos”, recordó.

“Esto es un grupo criminal que involucra a varios países porque Venezuela fue ocupada por el régimen cubano (…) han logrado controlar otros países de forma política y esa es una realidad y el mismo Kofi Annan que promovió esta doctrina también promovió la doctrina de la lucha contra la delincuencia organizada”.

“Necesitamos ayuda para entender esto, no olvidemos en frente que allí tenemos a una banda de criminales”, puntualizó el letrado.

Entrada de la ayuda humanitaria

El dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, aseveró este jueves que las personas serán los encargados de ver que sea reabierto de la misma forma en que un grupo de mujeres en Ureña reabrieron el paso fronterizo en Colombia.

“En 2016 el Gobierno cerró la frontera con los militares y un grupo de mujeres se organizó y logró que el paso fuera reabierto pese a que un grupo de militares lo mantuvo cerrado (…) lo mismo que paso en el 2016 pasará este 23 de febrero”, aseguró.

Infantes fallecidos

El diputado José Manuel Olivares alertó este jueves sobre el número de personas que tienen enfermedades graves y que no tienen acceso a medicamentos en Venezuela.

“Para llegar aquí hoy han perdido la vida niños y abuelos no por una enfermedad sino porque no había como tratarles la enfermedad, hay venezolanos con cáncer sin poder tener acceso a tratamiento, pacientes con VIH sin acceso a antiretrovirales (…) no hay como conseguir ni una pastilla para que un paciente con parkinson pueda tener una vida normal”, expresó Vecchio durante la reunión en la OEA sobre la crisis venezolana.

“De 2500 niños con enfermedades cardiovasculares solo fueron operados 220 el año pasado y no hay que detallar que ocurrió con todos los demás (…) esto es para que entiendan para quien es la ayuda humanitaria porque mientas hablamos aquí siguen muriendo niños venezolanos por falta de medicinas”, agregó.

Número de víctimas

El Embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, detalló este jueves que cada día que pasa mueren mas personas a causa de la crisis.

“La ayuda es urgente y puntual, urgente porque cada día crece el hambre (…) nosotros no contamos el tiempo que falta en días sino en muertes y esto subraya la urgencia del momento que vivimos, la ayuda es puntual porque será mientras reparamos todo el aparato productivo lo destruido por principios ideológicos”, expresó Vecchio durante la reunión en la OEA sobre la crisis venezolana.

La crisis podría empeorar

El dirigente político, Carlos Vecchio, quien fue designado por el diputado y presidente encargado Juan Guaidó como Embajador de Venezuela ante la OEA alertó de que mientras no se logre el cese de la usurpación la crisis humanitaria se recrudecerá.

“Si la usurpación continua en Venezuela la crisis será peor (…) por eso nuestra agenda ha sido muy clara, luchar para ccese esa usurpación y establecer un gobierno de transición que establezca la conviviencia en nuestro país y darle estabilidad política a Venezuela con un sistema democrático y llamar a elecciones libres para elegir al nuevo presidente”.

Cambio de Gobierno.

El dirigente de VP, Fernando Rondón detalló que “esto es un plan de trabajo que explicarán detalladamente y también para todas las organizaciones que participarán en la entrada de ayuda humanitaria”, expresó Rondón en declaraciones dadas a TVVenezuela

“Hay que renovar la democracia y dar los nombres y nuevas instituciones al servicio del país para relegar y reorganizar el país, hacer una limpieza y control de las fuerzas de seguridad asi como el proceso de transición para no solo permitir el ingreso de mas ayuda sino reactivar la economía”, agregó.

Dijo también que el país solo saldrá adelante si el chavismo sale del poder por considerar todas sus políticas como fracasadas. “La única forma en que esto funcione es que salga el chavismo, es importante que Venezuela este renovada con el mercado abierto, que el sector privado produzca aun mejor que antes y que dejemos atrás las políticas chavistas que han sido un fracaso”.

