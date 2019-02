Vivanco: El Grupo de Lima debería descartar opción militar en Venezuela

ND / 25 feb 2019.- El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de “ambiguo” el pronunciamiento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la represión en Venezuela registrada durante el fin de semana, a propósito del intento de ingresar la ayuda humanitaria por zonas fronterizas.

“El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no condena la represión de Maduro ni llama a evitar la opción militar. Eso sí, dice estar ‘conmocionado y apenado’. Su pronunciamiento es tan ambiguo que pensé que se trataba del papa Francisco”, dijo Vivanco en Twitter.

Y es que a través de un comunicado Guterres manifestó sentirse preocupado por la situación en Venezuela y conmocionado por la pérdida de civiles en medio de las protestas. Guterres pidió que se evite la violencia de cualquier manera y que no se utilice la fuerza letal en ninguna circunstancia.

En tal sentido, José Miguel Vivanco espera que hoy, durante la reunión del Grupo de Lima, en Bogotá, se descarte “completamente” la opción militar en Venezuela.

“Mañana (hoy), durante la reunión en Bogotá, el Grupo de Lima debería descartar completamente la opción militar en Venezuela.

El derecho internacional no permite el uso de la fuerza en este caso. En particular, no se cumplen los requisitos jurídicos de la ‘responsabilidad de proteger'”, agregó el representante de la HRW.

Vivanco aclaró además que en Venezuela no aplica los convenios de Ginebra, pues considera que no existe tal conflicto armado para ello.

“Ante la desbordada creatividad jurídica para intentar justificar una intervención militar en Venezuela, aclaro:No, en Venezuela no se aplican los convenios de ginebra. Solo se aplican en conflictos armados, y en Venezuela afortunadamente no lo hay”.

