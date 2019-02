(video) Juan Guaidó, a la Fanb: Está en sus manos que sus familias reciban la ayuda que necesitan

ND / 8 feb 2019.- El presidente interino de la República designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, informó este viernes sobre los avances relacionados a la ayuda humanitaria que este jueves arribó a Cúcuta para ser distribuida posteriormente en Venezuela. “Ya es un hecho que la ayuda humanitaria estará llegando a los más vulnerables. Ayer fue un día histórico (…) Hoy anunciamos el inicio de la primera fase: la fase de acopio. Esto es el principio, vendrán muchos centros de acopio, más en Colombia, Brasil. Luego vendrá la segunda fase: la entrada. Esperamos no sea impedido por cómplices del usurpador. Nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas les decimos, sabemos que ustedes y sus familias son víctimas de esta emergencia, está en sus manos que sus familias reciban la ayuda humanitaria que necesitan. Luego vendrá la fase tres: el trabajo mancomunado con iglesias, ONG, voluntariado, para distribuirlo de manera transparente y eficaz. Esta ayuda no será ni puede ser aislada, debe ser permanente”, expresó Guaidó en un video publicado en redes sociales.

De igual manera Guaidó agradeció a la comunidad internacional y espera seguir sumando esfuerzos para lograr este objetivo. “Vamos bien Venezuela”, concluyó.

Etiquetas: ayuda humanitaria | cucuta | Juan Guaidó | Venezuela