VF: Ordenanza sobre impuestos colapsa a comercios en Maracaibo

Versión Final, Robert Arámbulo / 13 feb 2019.- La entrada en vigencia en Maracaibo de la nueva Ordenanza sobre la Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole Similar, asfixia, más allá de los demoledores indicadores relacionados con la crisis nacional, al sector empresarial de la capital zuliana.

A través de su cuenta en Instagram, Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, informo este miércoles, “a todos los contribuyentes de la ciudad que, atendiendo al llamado de diversos sectores empresariales, he decidido extender el lapso para realizar la declaración y pago del impuesto a las Actividades Económicas, correspondiente al mes de enero de 2019, hasta este viernes 15 de febrero”.

“Estiran la prórroga para ver si la gente paga”, cuestionó Ricardo Acosta, vicepresidente de Fedecámaras-Zulia a Versión Final.

Casanova llamó a todos los empresarios “que apuestan por el renacimiento de la ciudad, a estar al día con sus impuestos municipales, para que juntos sigamos sumando esfuerzos por la construcción de la Maracaibo que soñamos”, insistió.

Acosta asegura que la ordenanza genera un “vuelco empresarial” y advirtió que la mayoría de las pequeñas empresas o los pequeños comercios no podrán cancelar el impuesto solicitado. “No tiene que ver que la gente quiera o no quiera pagar, tiene que ver con poder, o no poder pagar”, explicó el también empresario.

Asimismo cuestionó que las pequeñas empresas que tienen en su mayoría una ganancia mensual, alrededor de un millón de bolívares, puedan capear el impacto.

“¿Cómo podrían pagar Bs. S 540.000 al municipio?”, equivalentes a 15 unidades tributarias, razón por lo que catalogó la orden como “una locura”.

El pasado lunes, 11 de febrero, Casanova explicó sobre la aplicación del monto del Petro (Bs.S 36.000) como “unidad de cuenta para calcular los mínimos tributables y las multas”.

El Vicepresidente de Fedecámaras exhorta a suspender la medida hasta que se realicen conversaciones que generen los acuerdos pertinentes. “Esta ordenanza no tiene legalidad, por no cumplir los parámetros que la ley pide, que es consultar con los afectados”.

Aclaró que esta norma se debió instrumentar en enero de 2020 y al activarse las consecuencias apuntan al cierre de las empresas, la informalización del comercio y las pequeñas industrias a nivel regional, “eso es lo malo que va a ocurrir Maracaibo”.

El representante de Fedecámaras Zulia, describió que la federación lleva tres meses acercándose a la alcaldía y al Concejo Municipal, para buscar la forma de acordar la realización de mesas técnicas que puedan dar soluciona la problemática. “Pero no han tenido la delicadeza de respondernos”, detalló.

