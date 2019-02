Vecinos de la Candelaria: Corpoelec quiere cobrar 100 dólares por familia para reparar la luz

Oleg Kostko / foto: Vpitv / 8 feb2019.- Un grupo de vecinos de la Candelaria protestaron este viernes por las constantes fallas eléctricas en la zona encabezados por el periodista y activista Carlos Julio Rojas.

Así lo reseñó el canal de noticias Vpitv a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter en el que uno de los vecinos denunció que los trabajadores de Corpoelec pretenden cobrarle 100 dólares a cada familia para reparar el servicio eléctrico. A continuación los tuits:

“Vecinos de la parroquia La Candelaria protestan debido a los constantes apagones en el lugar”.

“Denuncian que empleados de Corpoelec les pidieron 100 dólares por persona para acomodar cada transformador dañado. Al menos 300 familias habitan en el sector”.

Otro vecino dijo no tener dinero para pagar dicha cantidad. “Soy jubilado del Ministerio de Educación y no me alcanza el salario para pagar lo que estaban pidiendo”.

El periodista y dirigente vecinal, Carlos Julio Rojas exigió a Motta Domínguez que solvente las fallas eléctricas. “A Luis Motta Domínguez le decimos que queremos saber dónde están los millones de dólares. Nos vamos a mantener aquí todos los días hasta que sea restablecido el servicio eléctrico en toda Caracas”.

“Denunciaron que solo fue restablecido el servicio eléctrico en uno de los edificios ya que vive una Constituyentista, mientras en el resto del sector aún padecen de esta falla eléctrica”.

