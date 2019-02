Vecchio: No tengo una “bola de cristal” para predecir la fecha de salida de Maduro

Luis Sequera / 15 feb 2019.- El embajador de Venezuela en los Estados Unidos designado por la AN, Carlos Vecchio, manifestó que no sabe cuándo Nicolás Maduro dejará de “usurpar” la presidencia de la República, pero consideró “irreversible” todos los esfuerzos realizados para lograr la salida del gobierno madurista pese a que la Fuerza Armada no termina de unirse a la transición.

En una entrevista con Reuters, Vecchio rechazó las crecientes percepciones acerca de que se ha estancado una campaña apoyada por Estados Unidos para que Maduro salga pacíficamente.

“¿Cuándo sucederá? No lo sé”, dijo. “Nadie tiene una bola de cristal”. Pero agregó: “Estamos en un proceso irreversible de cambio (…) El tiempo no está del lado de Maduro”.

Pulse aquí para leer la nota completa de Reuters

Lea más: Duque, a Guaidó: El 23F trabajaremos unidos para que la ayuda llegue a Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: Carlos Vecchio | Nicolás Maduro