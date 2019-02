Tuiteros indignados por censura a concierto Venezuela Aid Live

Luis Sequera / 22 feb 2019.- La comunidad de Twitter, figuras políticas y ciudadanía se quejaron por el cierre repentino de la señal de Antena 3 y NatGeo por parte de Conatel, mientras transmitían en vivo el concierto Venezuela Aid Live, que busca recaudar donaciones para la ayuda humanitaria.

También se pudo conocer gracias al portal de monitoreo de internet, Ve Sin Filtro, que Cantv bloqueó parcialmente la página web que transmitía el concierto en vivo (venezuelaaidlive.mdstrm.com de Mediastream).

El diputado a la AN, Freddy Guevara, calificó esta medida tomada por el gobierno como “patadas de ahogados” y señaló que “el cambio es indetenible”.

“Mañana toda Venezuela a la Avalancha Humanitaria”, dijo.

Un ciudadano criticó los canales públicos de televisión venezolanos porque no transmitían el evento.

“No veo TV pública en Venezuela porque es un cloaca, entonces pago mensualmente un servicio de TV privada, para que venga un sinvergüenza a decidir que puedo y que no puedo ver”, comentó.

Tras el bloqueo vecinos del centro de Caracas tocaron sus cacerolas y dirigieron improperios hacia Nicolás Maduro.

“Cacerolazo en la parroquia Altagracia por bloqueo de las señales de los canales que transmitían el concierto en Cúcuta”, reportó un usuario de la red social con un video adjunto.

“Si alguno tenía Apatía de salir a marchar mañana hoy a pesar de todo el daño que han causado, nos prohíben ver el Concierto por NatGeo y Antena 3. No quieren vernos felices ni con un mínimo de Esperanza Que otros abusos faltan?”, dijo otro usuario identificado como @MarquezThales.

“Le dieron de baja a los canales Antena 3 y NatGeo… El régimen sigue restando puntos. Que me quitaran la señal no me importa, lo que importa es que todo continúa y cada acción solo acelera más su salida”, expresó otro internauta de la red social.

