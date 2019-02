Trump envía mensaje a los militares: “No podrán esconderse si ayudan a Maduro”

ND / 18 feb 2019.- El presidente Donald Trump exigió este lunes a los militares venezolanos que permitan la entrada de la ayuda humanitaria y abandonen a Nicolás Maduro, de quien dijo no era un “patriota sino un títere cubano”.

Así lo dijo durante un discurso desde la Universidad Interncional de La Florida, que duró unos 20 minutos y en los que no hizo nuevos anuncios específicos.

A continuación extractos del discurso:

“Casi 90% de los venezolanos viven en la pobreza. En el 2018 la hiperinflación excedió un 1.000.000 por ciento. La escasez de alimentos está extendido por todo el país. El socialismo ha tomado incluso las reservas de petróleo que ya no alcanzan para encender las luces. Esto nunca nos ocurrirá a nosotros. Ahora 3 millones de venezolanos han huído de Venezuela”.

Luego presentó a la mamá de Oscar Pérez. “En junio de 2017 Oscar piloteó un helicóptero mostrando una bandera… pero Oscar fue asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado. Oscar dio su vida por la gente. Oscar era un patriota”.

También se refirió a la ayuda humanitaria. “El dictador Maduro prefiere que los venezolanos sufran de hambre en lugar de dejar entrar la ayuda humanitaria. Sabemos dónde los militares se han llevado sus millones. Y Maduro está protegido por un pequeña fuerza cubana. Maduro no es un patriota, es un títere cubano. Hoy tengo un mensaje a los funcionarios que ayudan a mantener a Maduro: Los ojos del mundo los miran. No se pueden escoder. Pueden elegir por aceptar la amnistía de Guaidó y no bloquear la ayuda humanitaria”.

Y luego reiteró su mensaje a los militares: “Buscamos restaurar la democracia en Venezuela y las Fuerzas Armadas pueden ayudar a forjar un futuro pacífico. O pueden elegir un segundo camino: apoyar a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán ninguna salida fácil. No podrán esconderse. Y lo perderán todo. Así que les pido que terminen esta pesadilla. Ahora es el momento en para que los patriotas actúen juntos”.

Trump también presentó a David Smolansky: “David era uno de los alcaldes más jóvenes hasta que Maduro lo sacó y lo puso preso. Huyó del socialismo y ahora vive exiliado en Estados Unidos… Yo creo que pronto vas a poder regresar a Venezuela”.

Más adelante, el presidente republicano reiteró una parte del discurso del Estado de la Unión. “Estados Unidos nunca será socialista. Nacimos libres y seremos libres para siempre… Sabemos lo que puede hacer la libertad en Cuba… en Nicaragua… y en Venezuela. Y cuando Nicaragua, Cuba y Venezuela sean libres, tendremos el primer continente libre del mundo”.

Más en minutos…

Etiquetas: Trump