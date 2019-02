Trujillo: El momento del diálogo ya paso, es tiempo de democracia

Luis Sequera / 15 feb 2019.- El embajador de EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, rechazó cualquier pretensión de diálogo entre oposición y oficialismo, y optó por que se restaure la democracia en Venezuela.

“El momento del diálogo ya pasó. Ha llegado el momento de la democracia (…) El pueblo venezolano no necesita otras elecciones fraudulentas lideradas por el régimen de Nicolás Maduro”, dijo durante su intervención este viernes en la OEA.

Asimismo reiteró su respaldo al presidente interino de la República designado por la AN, Juan Guaidó, y a decisión de convocar a elecciones “libres y transparentes” luego del “cese de usurpación” por parte de Nicolás Maduro, sin embargo resaltó que en algunos casos como los de Venezuela elecciones promovidas por un “gobierno fraudulento” no garantiza una democracia plena.

“El presidente Guaidó ha señalado su interés y su decisión de convocar a elecciones cuanto antes, apoyamos esa decisión, pero no olvidemos que las excepciones como tal no hacen una democracia, son necesarias pero no son la condición suficiente para decir que ha vuelto la democracia”, manifestó.

“Sabemos que las elecciones muchas veces las manipulan por muchos regímenes fraudulentos como el de Nicolás Maduro”, remató.

