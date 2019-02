Tintori: El usurpador y Cabello buscaron quebrar a Leopoldo pero lo fortalecieron

Jhoan Meléndez / 18 feb 2019.- La defensora de DDHH, Lilian Tintori, a cinco años del encarcelamiento de su esposo y líder opositor, Leopoldo López, aseguró este lunes que “El usurpador” (Nicolás Maduro) y Diosdado Cabello buscaron “quebrar y eliminar” a Leopoldo de la carrera política “y por el contrario lo fortalecieron”.

“Leopoldo vive hoy en miles de personas que sueñan con la mejor Venezuela. (…) También intentaron quebrarle a la familia, y trataron de dañarnos a nosotros, nos desnudaban y torturaban cuando salíamos de la cárcel. Mi casa está hecha una cárcel y no han podido (…) Eso no es el camino, eso es maldad y por eso no queremos al usurpador y queremos un cambio”, indicó Tintori a TV Venezuela.

Asimismo dijo: “Han sido cinco años largos, difíciles y crueles. Nos ha tocado enfrentar la maldad y ver la peor cara de la dictadura, y lo hemos tenido que enfrentar con la cárcel de Leopoldo y aguantar con mucha fortaleza. Para acabar con esta dictadura necesitamos hacer un sacrificio, Leopoldo a hecho uno enorme al entregar su libertad por Venezuela”.

Por último afirmó que “hoy ya se ve un camino con un hermano de lucha como es el presidente Juan Guaidó”.

Etiquetas: Diosdado | Leopoldo López | Lilian Tintori | Maduro