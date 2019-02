Horóscopo de la semana del 4/02/2019

Este lunes, con el novilunio de Acuario comienza un año lunar según la tradición China, cultura milenaria y sabia que, aunque por cuestiones monetarias y financieras se guía por el calendario occidental, mantiene la tradición del calendario natural, ese que marcan los cuerpos celestes.

Visto que este comienzo es favorable para todos, sugiero que busques a que hora es Luna Nueva en el sitio en el que vives y en ese instante reconozcas que ha iniciado un ciclo y te regocijes por ello.

Es el año chino del Cerdo ‘Ji Hai’ de madera yin, un dato interesante es que coincide con el año nuevo del Feng Shui que siempre cae en esta fecha. Habla el Jabalí (Cerdo) de abundancia y del predominio de la generosidad activando la ley del dar y recibir.

Como ese signo es el último del zodiaco oriental, serán doce lunas para terminar pendientes, cerrar ciclos y preparase para iniciar uno nuevo, el 25 de enero de 2020. Cerrar ciclos es importante, ya que, si no lo haces completamente, disminuyes tu chance de renovarte o de vivir nuevas experiencias.

Uno de los rituales que más me gusta al recibir el año chino es el dedicado al Tai Sui, hacerlo sirve para atraer suficientes energías armónicas de prosperidad, salud y amor. Se realiza para “contentar” la energía del año.

El Tai Sui en una estrella imaginaria llamada El Gran Duque de Júpiter, opuesta (Tai) a Júpiter (Sui), la cual este año se ubica al Nord-oeste 3 (NO3) y está representada por el General Xie Tai quien vivió durante la dinastía Ming. Sus virtudes: la honestidad y le integridad. Hay un ritual muy bonito que se puede hacer para recibirlo. Lo puedes encontrar en Horoscopia.

Recuerda que lo más importante en nunca confrontarlo, por lo que evita sentarte dando la cara al eje NO-SE y abstente de hacer ruido o remodelaciones en esos dos extremos de tu casa, los cuales debes mantener siempre limpios y con plantas verdes que sean robustas. Si eres del signo Jabalí (Cerdo) encuentra una imagen del Tai Sui y pórtala contigo. Y para todos conviene ser amable con los cerdos y tener una figurita o más en tus lugares de estar.

Es día de agradecer. Entre las sugerencias para celebrar está la de cenar en familia, tradicionalmente los chinos preparan una cena con doce platos diferentes, cada uno con la finalidad de atraer salud, felicidad, dinero, prosperidad, trabajo, éxitos etc.

Los camarones son para ayudar a vivir en abundancia, el pescado servido entero es para atraer las energías que colaboran con la unidad de la familia, el pollo para llamar riquezas, tallarines o pasta larga para una vida longeva, vegetales largos para obtener buenos resultados en el periodo, sopa para que todo sea mejor que el periodo anterior, pasta rellena cocinada al vapor para la buena suerte, dulces, especialmente los de arroz para atraer riquezas y frutas: mandarinas para la buena fortuna, naranjas para la prosperidad, manzanas para la paz.

Lo ideal es, además, que no estés peleado con nadie y hayas pagado la mayoría de tus deudas si no pudiste hacerlo con todas.

Propicio el día para detectar que es lo que está estancado en tu vida y dale una sacudida. Para reaccionar y solucionar. Para dar y recibir. Para encontrar la forma de convertir tus deseos en intenciones, para activar en tu vida el axioma que dice “Pide y se te dará”, “toca y se te abrirá” … tomando en cuenta que las cosas no caen del cielo hay que ir por ellas.

Atento con las ideas, pueden ser geniales.

En el amor comprensión y cambiar lo que no sirve. En lo demás claridad, separar la paja del grano y seguir adelante será la clave. El color azul, la música de instrumentos de viento y el incienso de lavanda.

El martes será el primer día del año chino, después del amanecer y antes del atardecer, podrás regalar dinero en sobres rojos a los más jóvenes y todos elevar oraciones para que el nuevo año esté lleno de bendiciones, renovar el pozo de la prosperidad o montarlo si no lo hiciste en Luna llena de Sagitario, empezar el ritual de las 49 planas o hacer el cheque de la abundancia.

También puedes quemar una copia de tu lista de deseos (tomando las previsiones del caso), mientras los visualizas llegando directamente a la Divinidad.

Si quieres que lleguen noticias, cosas nuevas o sorpresas a tu casa coloca el plato, el vaso y la cuchara, ¡capaz que esa energía dura para todo el año!

Durante el día debe haber paz y armonía, no levantes la voz ni digas malas palabras, no uses objetos cortantes ni regañes a los niños ni mascotas, tampoco se debe barrer ni tener a la vista los utensilios de limpieza.

Un día para las sonrisas. Para recibir las energías de la prosperidad y abundancia prendiendo incienso de sándalo. Recomienda la tradición china no comer carne, para con esa ofrenda asegurar una excelente salud durante todo el año, y honrar a tus mayores y ancestros.

Empieza un periodo, hasta el cuarto creciente, ideal para comunicar nuestras ideas, despertar inquietudes y sembrar…

Sígueme en @lograndoprosperidad (cuenta Instagram) este día activaré un concurso en el que el ganador recibirá en mensaje que le dejó el Tai Sui según su carta natal.

El día de Bob Marley quien sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae, se celebra el miércoles. Será, además, para guardar silencio el mayor tiempo posible a lo largo del día y evitar comer cochino.

Si eres cabeza de familia, mientras más tiempo te quedes en casa el jueves mejor, para que recibas la energía del dinero y le des la bienvenida. Deberás además colocar al Buda del dinero y quemar incienso de sándalo.

Comienza Urano a transitar el último grado de Aries. Hasta el 6 de marzo habrá que tomar precauciones adicionales para anticipar accidentes (especialmente aéreos), problemas con la tecnología, fallas de la luz eléctrica, dificultades con la electricidad, cambios bruscos, que se extravíen las cosas de repente, actuaciones locas, finales que llegan de repente, situaciones, acciones o actitudes que son al revés de lo esperado. Momentos de estrés, mentiras descaradas y sorpresas desagradables.

Ante las dificultades será necesario, este jueves, actuar enseguida y con decisión. Para que las cosas marchen adecuadamente habrá que actuar con justicia que es la mejor forma de activar un karma en positivo.

El viernes no vayas de visita a casa de nadie (ni amigos ni familiares), para evitar traerte su mala suerte. Toca el máximo de la primera lluvia de estrellas del mes de febrero. Si te gusta cazarlas es conveniente que te muevas a un lugar de baja contaminación lumínica porque son las alfa.centauridas que no promete muchos cometas por hora, por cada una que veas profiere un deseo y lo fortalecerás.

El sábado puedes además aprovechar para honrar a tus ancestros y hacer visualizaciones en las que te abres a recibir los mensajes que están en el Universo, ten a mano lápiz y papel para que los anotes.

Y el domingo, si eres mayor de veintiocho años, será propicio para repetir el Gayatri Mantra y atraer energía positiva a tu vida.

Namaste

vaya al foro

Etiquetas: Susana Colucci