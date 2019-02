Horóscopo de la semana del 25/02/2019

Será este lunes propicio para practicar estar contento por decisión personal, interpretando lo que sucede desde el lado que te beneficia, amando lo que hagas y haciendo lo que amas hacer.

Si tienes que presentar un examen, dar un discurso, hacer una presentación o trabajar en comunicaciones da lo mejor de ti. Se claro al expresarte y escucha o lee para comprender no para contestar, porque la tendencia es a las confusiones, a cometer errores o caer en engaños. Evita las mentiras, aun cuando las circunstancias te impelan a ello, recuerda que le quitan poder a tus palabras.

Podremos saber de actos lascivos, problemas con niños, accidentes por aceites u otros derivados del petróleo, fuertes vientos, sismos seguidos de alerta de tsunamis o fraudes. Noticias poco claras o referentes a suicidios, naufragios, intoxicaciones, asfixias, ahogamientos, drogas, centros de reclusión o los pies.

Las actividades cotidianas, luego del atardecer, pasarán a verse en positivo e inclinadas hacia lo que tiene que ver con libertad, viaje o justicia, hasta tanto cuida que el deseo de sentir placer no pase los límites, y que no te dominen las emociones, sirve prestar atención a la respiración cuando te percates que están a punto de ebullición.

En situaciones de tensión no dejes que lo que pase te obnubile la mente, respira lentamente y con mente fría analiza lo que pasa antes de actuar.

Si notas que te rodean personas mediocres no te tomes para ti lo que digan, el secreto está en saber manejar la situación sin contaminarte.

En el trabajo si te hacen alguna propuesta evalúala detalladamente antes de aceptar, en especial determina si aquel que te la hace es capaz de llevarla adelante o no. En el amor las energías al respecto no están en su mejor momento. En la salud dale a tu cuerpo el descanso que requiere. Caso que sientas molestias en la vista no las descuides.

El color que te haga sentir seguro, el incienso de jazmín y la música que te cause bienestar. La clave: Cautela, la sugerencia es saber evitar las situaciones de riesgo.

Para Venezuela este lunes se ve como un día en el que pueden ocurrir muchas cosas. La opinión internacional continúa como hasta ahora apoyando al presidente Guaidó y las decisiones de la AN. Lo ocurrido en la Nación se ve creando conflictos con otros países. Los militares continúan deponiendo sus armas unos, otros con comportamientos inesperados y habrá quienes estén llegando a un punto en el que ya no encontrarán retorno. En las noticias hechos impactantes que mueven emociones. Se ven alegrías y éxitos, ganas de vivir en libertad, pero también tristeza… En resumen un día intenso en el que habrá pruebas que superar de esas que conducen a estar mejor que antes.

Este martes será pleno el cuarto menguante, por lo que podremos hacernos el firme propósito de dejar un vicio o cualquier hábito que ya no te esté beneficiando. Si te cortas el cabello te crecerá más fuerte y puedes hasta el día de Luna nueva podar tus plantas para darles vigor. Aprovechar para terminar lo que esté pendiente, para limpiar memorias y espacios, para dejar ir lo que te esté atando, para pagar las deudas que no pudiste pagar antes del inicio del año cerdito de tierra yin o que adquiriste luego de ello, para perdonar y para agradecer. Mueve de lugar 27 cosas que tengan un año o más en el mismo sitio.

Durante el menguante tenemos la oportunidad para hacer aquello que mejora el cuerpo y la mente. Otra sugerencia de no realizar actividades que requieran que desgastes tu energía en lo cotidiano, porque no te quedan muchas que se diga.

La calidad de las actividades cotidianas el miércoles dependerán de tu propio talante, así que mantenlas activas, ubícate en el lado positivo de lo que suceda y disfruta del día. Ayuda si en la mañana, al despertarte, te ríes contigo mismo y dejas salir una enorme sonrisa.

Convendrá el jueves planificar las actividades cotidianas lo mas normalitas posibles, se ven lentas, pidiendo de nosotros paciencia. Pon el despertador 5 o 10 minutos antes para que puedas dormir un poco más, caso que te de flojera despertarte. Un día de cuidar, principalmente para los ascendente Libra y Tauro, esta vez es Venus el que cambia de signo.

Será el viernes también de cuidar porque Venus finaliza el cambio de signo, valen las mismas recomendaciones que leíste el jueves. A partir de este día, y hasta nuevo aviso, se podrá esperar lo que sea en el amor, la política, la belleza, las mujeres o lo que nos causa placer, convendrá tener cuidado con lo que se haga en estos aspectos hasta el 6 de marzo para evitar entrar en situaciones extremas o producir finales que pueden ser traumáticos (a menos que eso es lo que quieras entonces podrás aprovechar las circunstancias a tu favor). Veremos la primera hoja del calendario de marzo y será propicio para honrar a los espíritus de luz

Toma en cuenta que, el sábado, no podrás obligar a otros a que te sigan, debes conseguir la forma de motivarlos para que lo haga espontáneamente. Si te das cuenta que te equivocaste la mejor solución será reconocerlo y retomar la senda correcta. El que quiera ser líder deberá primero realizar las tareas que hacen los que va a dirigir.

Después del atardecer y durante todo el domingo, lo cotidiano se sentirá un poco loco, con inesperados y momentos inciertos, en los que habrá que tener mas cuidados con los anuncios de Urano dejando el signo de Aries, que has venido leyendo todos estos días y cuyos detalles encuentras en Horoscopia.

Feliz semana.

Namaste

