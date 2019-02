Horóscopo de la semana del 18/02/2019

Otra semana en la que recomienda el horóscopo que no empieces nada importante a menos que sepas cuál es la mejor hora astrológica para hacerlo. Urano sigue en el último signo de Aries anunciando peligros varios, hechos fuera de lo común que marcan finales, cambios bruscos, huelgas, incendios, caídas, acciones de militares o violentas… puedes leer más al respecto de esto en Horoscopia.

También se ven incómodos Marte y Mercurio, lo que aumenta el nivel de riesgo. Temperaturas extremas, vientos que traen agua, sismos, accidentes más que nada con vehículos de cualquier tipo, dificultad para entender al otro, lo que leas o al expresar tus ideas. Una de las sugerencias es escuchar para entender no para contestar, ser cuidadoso al manejar, al hablar, al firmar documentos, dejar algo por escrito o estudiar; mantenerte en el ahora cuando estés en la calle y contar hasta diez, mientras prestas atención a tu respiración, antes emitir opiniones, en especial si lo que te provoca es insultar a alguien.

Aumenta la probabilidad que se queme la comida, que tengas dificultades para saber cuándo detener la búsqueda de placer, lo que puede hacerte querer llegar más allá de los límites. Ten presente que no vale la pena defender tu punto de vista a ultranza. La verdad siempre aflora en el momento justo.

Evita hacer lo que no acostumbras hacer y no te asombres si alguien te dice alguna cosa loca. Atento ante errores, engaños, actos deshonestos o mentiras. Habrá quienes les dará por mantener un parloteo “intelectualoide” que no conduce a nada. Las conversaciones pueden dispersarse en varias direcciones. Cuida que la imaginación no distorsiones tu percepción, lo que podría llevarte a sentir miedo o ansiedad, lo cual sabemos es totalmente contraproducente. Los niños sensibles a las energías imperantes fantasearán más que nunca.

Se inicia la generación Piscis 2019. Sol empieza a subir en su biorritmo, vienen tiempos mejores. Sentiremos todos un alivio.

Durante la generación Piscis los días son Virgo, por lo que podrás sacarles mayor provecho si actúas organizadamente, atajas las oportunidades de realizar actividades en equipo, meditas acerca de la ley de Karma, compartes con tu mascota, te dedicas a los temas asociados con salud y trabajo y especialmente si te ubicas en el ahora.

Deben ser más prudentes los ascendente Acuario y Leo y dar más de si lo ascendente Géminis, Virgo y Aries.

Lunes de cuidar, Sol culmina el cambio de signo. Las actividades cotidianas no aparecen en su mejor momento. Atento con lo que no quieres que se pierda. Aprovecha si se te presentan situaciones que ya no dan más o que consideras son irreversibles, para dar un paso hacia adelante.

Oportunidad de resolver dificultades y vivir reconciliaciones. Antes de salir de casa date ese toque especial que tanto te gusta y que te hace sentir tan tú.

El color que te hace sentir elegante, la música que te ayuda a mantenerte activo, pero no demasiado, el incienso de mandarina. La clave: Tener presente que las apariencias engañan.

Entre lunes y martes, como leíste antes, empieza la generación Piscis 2019, y lo hace intensamente, con 24 horas de energía solar al coincidir con una enorme Luna llena que invita a soñar, disfrutar de la poesía y a vivir tus fantasías. En esta oportunidad no se ve propicia para realizar rituales de ninguna índole, sí para admirarla o preparar una cena romántica, principalmente si quieres formalizar una relación o profundizarla, es SúperLuna y se verá grandotota ambos días en la noche. Finaliza la celebración del inicio del año chino con el Festival de las linternas. Este día en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad iniciaré un concurso.

Será el miércoles para reflexionar acerca de los entuertos del pasado, determinando cuáles puedes arreglar y abocarte a hacerlo. También para reflexionar, caso que no te guste tu presente, que si sigues haciendo las cosas de la misma manera seguirás obteniendo los mismos resultados. Las actividades cotidianas aparecen en positivo, con oportunidad de hacer dinero o impulsar proyectos que sean rentables.

Caso que notes, el jueves, que las cosas no te están saliendo como esperas paciencia, revisa tus pensamientos y deseos y determina si tus palabras y acciones los contradicen, para no volverlo a hacer.

Se recuerda, el viernes, la aparición del Jesús de la Misericordia a santa Faustina. El relato de la aparición, tomado de su diario, es el siguiente:

“Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho, salían dos grandes rayos: uno rojo y otro pálido,”.

“Después de un momento, Jesús me dijo: Pinta una imagen según el modelo que ves, y firma: ‘Jesús, en ti confío’”.

La sugerencia para este sábado, si quieres que tu vida cambie, es tomar la decisión de abandonar la “zona de confort” y reconocer que ya no aguantas más lo que está pasando.

Está planificada la entrada de la ayuda humanitaria a #Venezuela, desde ese punto de vista las circunstancias se ven propicias, aparecen comportamientos que asombran de las fuerzas públicas y que causan finales, pérdidas o ambas (no puedo discernir cuál primero y cuál después), pero lo mas importante es que el horóscopo habla de una ciudadanía fuerte, capaz de enfrentar lo que sea y de superar las pruebas que se presenten en el recorrido. Un trabajo en equipo entre la Asamblea Nacional, el extranjero, los medios de comunicación y la gente. Sorpresas.

Repite lluvia de estrellas en la noche del domingo, tal como la primera de febrero, con escasos cometas. Son las delta-leónidas. Podrán disfrutarlas más aquellos que vivan en zonas de baja contaminación lumínica. Recuerda que por cada una que veas puedes reforzar una intensión o un deseo.

Las energías tendrán una carga especial este día, el que sepa moverlas podrá hacer que el otro entienda que el camino que hay es solo uno, el de la paz, pero la verdadera, no la que se dice de la boca para fuera sino la que permanece latente dentro de cada uno.

