Sargento de la GNB: La orden del Gobierno es masacrar al pueblo

Valentín Romero / 23 feb 2019.- El sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional Bolivariana, Miguel Tolosa fue uno de tres nuevos militares que cruzaron la frontera hacia Colombia en horas de la noche de este sábado, desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro y aceptando a Juan Guaidó como presidente encargado de la República.

“Me declaro leal a Juan Guaidó”, dijo Tolosa a uno periodista de noticias RCN, que lo abordó mientras era trasladado por el puente Simón Bolívar por efectivos de la policía colombiana.

Al ser cuestionado por el comunicador neogranadino sobre su “huida” a Colombia, el militar venezolano, quien tenía la cara ensangrentada y le costaba expresarse con soltura (mostrando signos de haber recibido una golpiza), aseguró que “el gobierno (de Maduro) quiere masacrar al pueblo, la orden es masacrar al pueblo. Sacar a los colectivos y a las fuerzas armadas a la calle para darle plomo al pueblo”.

Por su parte, una joven sargento segunda de 23 años, quien no dio su nombre, también cruzó la frontera afirmando que “no sirve, esto no sirve (el gobierno)”, antes de afirmar que ella estaba con el pueblo, no contra él.

