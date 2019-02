Saab: Aquí no sembramos pruebas ni extorsionamos a nadie

Oleg Kostko / 1 feb2019.-El fiscal general de la ANC, Tarek William Saab, aseguró este viernes que la madre del coordinador del Foro Penal , Laura Gallo ya se le otorgó una medida cautelar de libertad.

“Se le decomisaron objetos incendiarios se le llevo al Ministerio Público se le otorgó una medida cautelar y fue liberada hoy y con este caos se le ha hecho una parafernalia más allá de lo normal por su origen europeo para entorpecer las relaciones con Venezuela con cualquier país”, expresó Saab en declaraciones dadas en Vladimir a la 1 por Globovisión.

Ademas dijo también que a ésta no se le “sembraron” los objetos incautados. “Nosotros no sembramos pruebas eso está prohibido y aquí hay 34 fiscales bajo mi gestión presos y con nosotros eso no va a pasar y el fiscal sabe que esté haciendo este tipo de cosas le va a caer todo el peso de la ley”

“Hubo una actuación y en base a la constitución y la ley se le dio una medida cautelar”, dijo.

Sobre niños y adolescentes detenidos

Saab desestimó los señalamientos sobre las detenciones de infantes y adolescentes. “Se habló una periodista totalmente opositora que es parte de estos laboratorios de guerra sucia y sicológica y le hago un llamado a la población y que no caiga en eso y es lo que quieren los enemigos de la patria y los países extranjeros que quieren caerle a nuestras reservas de oro, petróleo, coltán”, dijo.

“¿Cómo es posible que el estado venezolana reclute menores de edad? Pero no resulto ser parte del fake news, se habló de que había 300, 500 menores de edad detenidos, inclusos se decía que había niños en edad escolar y porque se llega a esta basura”.

“Si hubo adolescentes de 14 años detenidos peros e habló de niños ene dad escolar, los detenidos todos fueron liberados por actuaciones del Ministerio Publico y en función de que siendo menores de edad porque algunos de ellos portaban armas de fuego, artefactos explosivos incendiarios etc y un adolescente a pesar de su edad tiene responsabilidad penal”.

“Hubo casos de adolescentes detenidos con artefactos explosivos objetos contundentes etc y mucho de ellos van a un régimen de presentación ¿y quién le dio a ellos esos artefactos y por qué cometieron esos delitos?”

Ademas aseveró que en caso de probarse que funcionarios militares o policiales cometieron delitos o excesos serán puestos a la orden de la Fiscalía. “Si una gente del estado comete una violación a los DDHH sabe que con este sistema de justicia responderán ante ellos”.

Sobre actuación de la Faes y a la juramentación de Guaidó

El fiscal de la Constituyente aseguró que existen funcionarios policiales detenidos por excesos durante el control de manifestaciones. “En este caso de funcionarios que cometen hechos punibles hay tres policías presos por los actos ocurridos en el estado bolívar donde mataron a un ciudadano mientras impedían un saqueo y aquí la responsabilidad es individual, cometieron estos actos y están puestos a la orden de la justicia, ene l caso de Yaracuy hay otro funcionario detenido”

“Estamos desarrollando investigaciones y en los casos del Faes las responsabilidades son individuales y quien cometa una acción violatoria al derecho a la vida sea de cualquier cuerpo policial será judicializado”, aunque evitó proporcionar detalles del número de investigaciones contra funcionarios del Faes.

Saab también rechazó el ultimátum de John Bolton en el que aseguró que habría represalias. “Eso que hace los EEUU es una amenaza de muerte (…) eso tiene una doble lectura ¿entonces me están amenazando de muerte? Cuando habla un señor de bigote no recuerdo el nombre sale a amenazarnos ¿entonces el fiscal no puede actuar en territorio nacional porque a un asesor de seguridad de la casa blanca no le da la gana? porque el día martes nosotros asistido”.

“Una persona que se autoproclamó en una plaza (…) Junto a centenares de personas que tienen nuestro respeto y a la directiva que se quedó perpleja no creían que cuando este señor se autoproclamo presidente, ¿dime donde ha existido eso? Eso tiene el repudio de muchos países y de los venezolanos”.

