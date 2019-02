Venezolanas en peligro

(El cruento asesinato de Virginia Rojas)

Reymar Perdomo

Debo reconocer que nuestra Venezuela es una potencia en mujeres hermosas. Lo demostró Manuela Victoria Mujica Antich, y la siguieron Susana Duijm, Pilín León, Irene Sáez, Carmen María Montiel, Bárbara Palacios, Veruska Ramírez, Mónica Spear, Dayana Mendoza, Irene Esser, entre otras que pusieron el nombre de Venezuela en alto y lo han seguido haciendo durante varias décadas en medios internacionales.

La admiración se desbordaba cuando una venezolana triunfaba en certámenes de belleza, se resaltaba en todos los titulares de prensa, y a esa vencedora la recibía todo el pueblo venezolano con caravanas, hoy por hoy la crisis humanitaria del país generó una realidad del todo opuesta, hoy en cambio de alegrías hay tristezas por nuestras mujeres hermosas, que viéndose forzadas a dejar el país, en la búsqueda de un mejor porvenir muchas de ellas engrosan las páginas de sucesos en países como República Dominicana.

Recientemente los medios digitales reseñaron cómo la venezolana Virginia Rojas Collado fue asesinada en el apartamento donde residía en República Dominicana, apuñalada de manera brutal, dantesca, sin que ello haya generado mayor interés en las autoridades respectivas por aclarar el caso y hallar a los responsables, igualmente llama la atención el cerco comunicacional tendido en torno a este caso. Cabe preguntarse: ¿qué ocultan? ¿Qué intereses protegen?, aunque lo propio sería preguntar ¿a quién protegen con tanto celo?

La muerte de Virginia Rojas en República Dominicana es algo lamentable considerando que se radicó en ese país en busca de un futuro mejor, obligada por circunstancias que conocemos de sobra, progresivamente supo superar los retos de trabajo, haciendo presagiar éxitos en su entorno laboral hasta el día de su muerte. Repentinamente dejó de existir envuelta en un manto de misterio y complicidad oficial con el control desmedido de investigaciones dirigidas a confundir el hecho trasladando la responsabilidad de ese cruento asesinato a la víctima.

Con Virginia Rojas son cuatro las venezolanas que han sido asesinadas en circunstancias similares, solamente en República Dominicana, como para pensar que algo turbio está pasando, así lo sugiere la conducta poco convincente de los organismos competentes en la realización de las investigaciones, determinación de las responsabilidades y aprehensión de los responsables. Este patrón parece repetirse en otras latitudes, sin el descaro de las autoridades oficiales latente en República Dominicana.

Según El Nuevo Herald existen más de 40 casos de venezolanas asesinadas en el exterior, reportados por distintos medios de América Latina en el último año y medio. Las jóvenes huyeron de la debacle económica en Venezuela, que se ha agudizado bajo el régimen de Nicolás Maduro, lejos de imaginarse el fatal destino que les esperaba. Algo preocupante está pasando con las venezolanas migrantes en diferentes partes de Latinoamérica, víctimas de crímenes atroces, sin que prácticamente nadie diga nada al respecto.

El sanguinario asesinato de Virginia Rojas devela el poco o nulo interés de las representaciones diplomáticas del régimen en velar por los derechos de todos los venezolanos diseminados por el mundo, especialmente de las mujeres dada su condición de mayor vulnerabilidad. Hay que decirlo, en las actuales circunstancias los venezolanos en el exterior no tienen a quien acudir, ya que nuestros representantes diplomáticos, bien por ineptitud o complejo de superioridad revuelto con la mezcolanza ideológica del Socialismo del Siglo XXI, muestran el mayor de los desprecios por sus conciudadanos, máxime en casos como el de Virginia Rojas.

La muerte de Virginia Rojas hay que verla como el resultado de la devastación del país aupada por el usurpador y su combo, esa es la razón, no hay otra, sólo así uno puede entender como la hija de un honorable médico venezolano, Virginia Rojas, encontró la muerte mientras huía de la perversión que amenaza con llevarnos a la tumba a todos, a eso debemos ponerle un parao sumándonos a la recuperación de la democracia en este momento, para que retornen todos esos jóvenes que son víctimas de humillaciones y vejaciones en otros países. Virginia, descansa en paz.

