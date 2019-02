Ricardo Montaner, sobre declaraciones del Papa: “Dios no nos enseñó a ser tibios o neutrales”

Versión Final / 9 feb 2019.- La bandeja de sushi y la copa de vino sin terminar sobre la mesa adornan el camarín de Ricardo Montaner, que ya tiene todo listo para su presentación en el Festival de Villa María. Pasaron tres años de su último encuentro con el público argentino, pero la música no es lo único que se cruza por la cabeza del exitoso cantautor.

No en este preciso momento, a pesar de la tan ansiada ocasión. No ahora, cuando la crisis en el país que lo vio crecer se profundiza día a día.

“Creo que el régimen de Nicolás Maduro se terminó. Ahora, lo que resta es ver qué va a suceder con la transición. Puede ser una tranquila o puede ser una cuyo final nadie sabe qué puede traer”, le dice Montaner a Teleshow, en un mano a mano minutos antes de salir a escena.

Nacido en la Argentina, pero criado en Venezuela, el cantante recuerda sus días de colegio y sus primeros pasos en la música en Maracaibo. Se muestra sorprendido por lo que ha cambiado su tierra en los últimos años: “En mi país las cosas parecen aletargarse y de repente surgen novedades que nadie tenía previstas. Por lo menos uno, que es un ciudadano común, quizás piensa que todo estuvo orquestado de alguna manera, o bien pensado por la gente que hace política”.

En ese sentido, deposita sus esperanzas en Juan Guaidó, que se juramentó presidente interino de Venezuela después de que Maduro asumiera su segunda presidencia sin reconocimiento internacional: “Los muchachos nuevos, como Juan Guaidó, por ejemplo, son una muestra de lo que son los políticos jóvenes, que salen de ese ego típico de los que dicen ‘quiero todo para mí’”.

Recientemente, el Vaticano manifestó una posición de “neutralidad positiva” en la crisis de Venezuela y el Papa Francisco se negó a intervenir en el conflicto “hasta que ambas partes lo quieran”.

Montaner no duda en manifestar su rechazo ante estas declaraciones.

“Creo que no se puede ser neutral en ciertas situaciones. Dios es el primero que no es neutral y si hay alguien que sabe de Justicia es Jesús. Él no nos dice ‘sean tibios’ o ‘neutrales’, sino ‘por aquí debes ir’. Ser neutral en estas circunstancias me suena demasiado cómodo”.

