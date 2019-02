Reportan “inspección” de Conatel a emisora Rumbera Network de Cojedes

Oleg Kostko / 26 feb2019.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó este martes de una supuesta inspección que funcionarios de Conatel realizan a la emisora Rumbera Network ubicada en Tinaco estado Cojedes.

“En este momento una comisión de Conatel se encuentra de visita en las instalaciones de Rumbera 94.7 FM en Cojedes, por una supuesta inspección de rutina. Se trata de la emisora que días atrás fue amenazada en un video por el alcalde de Tinaco, José Rivas”, alertaron a través de Twitter.

El periodista de El Pitazo Alexander Olvera confirmó el hecho. “Una comisión de Conatel se encuentra en la sede de la emisora Rumbera 94.7 FM según explicaron haciendo una inspección de rutina. Esta planta fue amenazada en días pasados con cerrarla por José Rivas, alcalde de Tinaco”, dijo.

El pasado 18 de febrero, el alcalde de Tinaco, José Rivas amenazó al dueño de la referida emisora en un video grabado frente a su sede y publicado en su instagram con que la misma sería cerrada de la misma forma en que Conatel cerró su emisora hermana en el estado Yaracuy.

“Al dueño de esa emisora, yo te recomiendo que revises a quién tienes allí. Yo estoy aquí y no han abierto esa vaina todavía pero estoy aquí y estoy en todas partes. Ya sabes. Métanle ojo a esa emisora o si no, les va a pasar lo que a la de Yaracuy. Tengan cuidado. No quiero que cierren aquí en Cojedes. Tengan cuidado. Revisen la parrilla de tus periodistas. Nada más eso te digo. Que Dios te acompañe hermano. Saludos”, dijo.

Ademas, el mandatario de dicha localidad ha sido denunciado también por supuestamente marcar con pintura en spray las viviendas de miembros y dirigentes de la oposición que residen en Tinaco

