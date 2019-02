Rafael Guzmán: Si tenemos que ir a elecciones de la AN, iremos

ND / 1 feb 2019.- El diputado Rafael Guzmán cuestionó la propuesta de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones legislativas para que la AN “salga del desacato”, sin embargo, no descarta que esto se pueda dar, pero con un CNE “transparente”.

“Nosotros no tenemos miedo a medirnos, yo no estoy en la Asamblea Nacional para defender un curul, llegamos allí con un respaldo de más de 14 millones de votos. Si es necesario iremos a elecciones, pero a elecciones transparentes, libres y justas. Y para eso tenemos que reinstitucionalizar Venezuela en este gobierno de transición, generar cambios en el CNE, acabar con la violencia y el abuso del aparato del Estado para beneficiar una tendencia política. El pueblo de Venezuela tiene la seguridad que en este gobierno de transición no se utilizarán los recursos del Estado para beneficiar una tendencia política”, dijo Guzmán en Primera Página, por Globovisión.

El parlamentario también habló sobre la presentación del Plan País, un trabajo que, según explicó, se desarrolló desde hace algún tiempo (finales de 2016 y prácticamente todo 2017) en el que participaron diversos expertos tanto nacionales como extranjeros, “para efectivamente poner al Estado al servicio del ciudadano”, subrayó.

Aseguró que se trata de un plan que tiene “buenas aristas” en el área económica, sobre todo en “cómo poner a producir lo que nos comemos y la materia prima que necesitamos”, comentó.

Reconoció que este plan se podrá llevar a cabo con financiamiento extranjero, sin embargo, aclaró que no se está “empeñando” al país como así lo dio a entender este jueves el presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, en una concentración oficialista, en defensa de los recursos petroleros.

“Aquí lo que tenemos que entender es que la soberanía de los yacimientos están en la República, se quedan en la nación y siguen siendo de todos los venezolanos. No estamos privatizando Pdvsa, lo que hacemos es abrir Venezuela a los capitales, porque los recursos inmediatos no lo tenemos”, recalcó.

“Ahora uno de los responsables de cómo se desplomó la economía del país y que todo lo que pisa lo daña, va a hablar de empeñar algo. Hay que ver cómo le han entregado Pdvsa a Rusia, a China y sin garantías, porque no hay seguridad jurídica para que hagan inversiones”, agregó.

Para Rafael Guzmán, el gobierno de Nicolás Maduro “perdió todo tipo de credibilidad en los mercados de inversión”.

Sobre una posibilidad de diálogo entre Nicolás Maduro y la oposición, Guzmán señaló que en esa agenda lo único que se podría discutir es “el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones transparentes”, concluyó.

Etiquetas: elecciones AN | Plan País | Rafael Guzmán | Venezuela