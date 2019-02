Proyecto de Rusia sobre Venezuela tampoco fue aprobado

Jhoan Meléndez / 28 feb 2019.- El proyecto presentado por Rusia sobre la situación de Venezuela, fue rechazado este jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU al recibir solo 4 votos a favor versus 7 votos en contra y 4 abstenciones.

En un video de TV Venezuela informaron que dicha resolución no fue aprobada al no obtener el número de votos requeridos.

Dicho proyecto ruso defiende que deben ser los venezolanos los que solucionen la crisis del país a través de un proceso político pacífico que se base en el Mecanismo de Montevideo, el cual apuesta por el diálogo y la negociación y ha sido activado con la intermediación de Uruguay, México y Caricom.

Sumado a esto el documento consideraba “inadmisibles” tanto la “injerencia externa” en Venezuela como las amenazas del uso de la fuerza contra ese país, y sobre la ayuda humanitaria, destacaba que cualquier operación debe ser consensuada de antemano con el Gobierno de Maduro.

Por su parte el representante de Rusia ante la ONU, aseguró que “elecciones o no es algo que los venezolanos deben elegir, no decidan por ellos”. “Además es importante que haya un diálogo. Ustedes están quemando los puentes (…) Un diálogo es lo que no quiere ni Washington ni las demás delegaciones”, alegó.

Etiquetas: Consejo de Seguridad de la ONU | Rusia | Venezuela