NYT: Posición de Carvajal mete más presión a Maduro a pocas horas del 23F

The New York Times / Traducción libre para ND por Valentín Romero / 21 feb 2019.- El ex jefe de inteligencia en Venezuela Hugo Carvajal, quien ejerció una de las posiciones más prominentes del gobierno chavista, se volvió contra el presidente Nicolás Maduro este jueves, y lo calificó como un dictador rodeado de un círculo íntimo corrupto que se dedicó al narcotráfico y cortejó al grupo militante Hezbollah.

En entrevistas con The New York Times, Carvajal, de 58 años quien actualmente es diputado del Psuv, instó a los militares a romper con el presidente antes de tener un enfrentamiento con la oposición, el día sábado, por la negativa de Maduro de dejar ingresar toneladas de ayuda humanitaria acopiada en ciudades fronterizas del país.

“Ha sido más que suficiente”, dijo Carvajal en un comunicado, que también se publicó a través de un video en línea este jueves, donde se dirigió a Maduro recriminándole por haber “matado a cientos de jóvenes en las calles por tratar de reclamar los derechos que robaste. Esto sin ni siquiera contar los muertos por falta de medicamentos y seguridad”.

También se dirigió a los generales a quienes preguntó “¿cómo es que a pesar de tener el poder para permitir el ingreso de ayuda humanitaria internacional a nuestro país para salvar vidas, ustedes deciden no hacerlo? ¿Son tan inhumanos? ¿Están tan hipnotizados?”

Las fuertes palabras surgen en medio de una ola de otras deserciones por parte de funcionarios del gobierno, incluido un alto funcionario de la fuerza aérea, diplomáticos, agregados militares y miembros de la guardia nacional. Esta ruptura con el régimen, por parte de un hombre que una vez guardó sus secretos como jefe de inteligencia, agrega una dosis de presión inesperada sobre el presidente solo tres días antes del enfrentamiento por el ingreso de la ayuda en la frontera con Colombia.

