¿Cuál es el plan?, Dos reporteros extranjeros se preguntan

ND /foto: @StePozzobon / 23 feb 2019.- A continuación los comentarios de tres periodistas internacionales que cubrieron este sábado el intento de ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Los dos primeros se preguntan si la oposición tiene un plan, y la tercera cuenta el el terro que vivió al ser robada y apuntada con un arma por parte de afectos al gobierno.

Ernesto Londoño, @londonoe, jefe de la oficina del NYT en Brasil: “Yo he estado haciendo esa pregunta en los últimos días cada vez que hablo con funcionarios de los Estados Unidos y otros que están trabajando para sacar a Maduro del poder. Hasta donde sé, no tienen una planificación detallada”.

Anatoly Kurmanaev, @AKurmanaev, reportero del New York Times en Ureña: “Viéndolo en retrospectiva, fue un error estratégico intentar cruzar la ayuda humanitaria a través de los tres angostos puentes, puentes que pueden ser defendidos fácilmente, especialmente conociendo que existen muchas trochas en la frontera”. “Y la oposición ha debido saber esto. Lo de hoy debería ser parte de un plan mucho más grande”.

Por otra parte, Annika H Rothstein, @truthandfiction, una periodista independiente, comentó sobre el ataque que sufrió en San Antonio: “Me secuestraron las guerrillas pro-Maduro en San Antonio del Táchira. Me robaron y me dieron golpes a mí y a quienes me cuidaban. Luego nos obligaron a ponernos de rodillas sobre nuestros estómagos mientras nos apuntaban con armas en la nuca. Se llevaron todo. Estos tuits los hago desde un teléfono prestado”.

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | colectivos | NYTimes