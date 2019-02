Petrolera rusa Lukoil suspende operaciones con Pdvsa

ND / forista pepito lo dijo / 16 feb 2019.- La segunda empresa petrolera rusa, Lukoil, confirmó este viernes la suspensión de sus operaciones de compra-venta de petróleo con Pdvsa tras las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Así lo dijo el presidente de la empresa, el milmillonario Vagit Alekperov, en un foro en Rusia, según el portal Russia’s Lukoil Halts Oil Swaps In Venezuela After U.S. Sanctions.

Rusia, que se ha puesto del lado de Nicolás Maduro en la actual crisis política, ha decidido defender sus intereses en Venezuela, incluyendo inversiones petrolera, utilizando “todos los mecanismos a su alcance”.

A raíz de esta situación, la comunidad internacional y analistas de mercado están siguiendo las relaciones entre las petroleras rusas y Venezuela.

“Litasco, la subsidiaria de Lukoil dedicada al comercio internacional, ya no trabaja con Venezuela. Antes de que las sanciones fueran impuestas, Litasco tenía contratos de compra – venta de crudo. Eran operaciones de intercambio. Hoy no existe ninguna operación, desde que las sanciones fueron impuestas”, dijo Alekperov en el foro que tuvo lugar en Sochi, a las orillas del Mar Negro.

