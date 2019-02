Periodista Annika Rothstein: Colectivos me dieron 5 segundos para huir

ND / 27 feb 2019.- Le periodista de origen sueco, Annika Rothstein, quien estuvo el fin de semana en la frontera colombo-venezolana narró su experiencia en el hemiciclo de debates, de cómo colectivos armados le dieron “cinco segundos” para huir, sino la dejaban sin vida.

Así fue su relato ante los diputados de la Asamblea Nacional en la sesión de este miércoles, ayudada por un interlocutor que tradujo sus palabras a español:

“Mi historia comenzó hace cuatro semanas contando la situación que vive Venezuela. El 23 de febrero iba de Caracas a Táchira, porque quería ver la llegada de la ayuda humanitaria en la frontera. Cuando mi equipo y yo llegamos a San Antonio vimos que todos los caminos estaban bloqueados, decidimos tomar ‘caminos verdes’ hacia la frontera.

Pocos minutos después en el trayecto el carro donde íbamos fue rodeado por colectivos. Tomaron el vehículo nos sacaron y se enfocaron en mí gritando: periodista, periodista.

Yo tenía un chaleco antibalas y uno de los colectivos intentó quitármelo, como no pudo me golpeó en la cara. Me dijo que me pusiera boca abajo en el piso y me puso un arma sobre mi cabeza, comenzó a gritarme.

Muchos de ellos se enfocaron a gritarme por qué estaba en el país, dijeron que lo que yo hacía era ilegal y que estaba contrabandeando y destruyendo a Venezuela.

Me quitaron todo: mi cámara, computadora, teléfono, ropa y todo lo que llevábamos en el carro, incluso, la gasolina.

Golpearon a mi traductor y al conductor del vehículo. Estuvimos en esa situación cerca de 30 minutos antes que nos dejaran ir.

En ese punto gritaron que teníamos cinco segundos antes de morir.

Empezaron a contar desde cinco, logramos montarnos en el vehículo y cuando llegaron a dos comenzaron a disparar.

Nos fuimos impresionados de lo que había sucedido y en medio del camino vimos como una familia se interpuso para ofrecernos su ayuda. Nos dijeron que en la parte de abajo habían más colectivos.

Esa familia es la mayor impresión que me llevo en mi mente y no la de los colectivos, porque salieron a la calle arriesgando su vida para protegerme. Me llevaron a una pequeña finca sin importar lo que había ocurrido.

Ellos nos ayudaron a salir y nos acompañaron. Finalmente conocí a varios diputados que hoy están aquí.

Es muy difícil hacer un resumen en un solo minuto de la experiencia que tuve, yo como periodista no puedo tomar posesiones, pero siempre estaré del lado de la libertad.

Hay dos cosas muy importantes acerca de la democracia: es una prensa libre y una libre oposición, y quienes ataquen esas dos cosas importantes solo atacan las verdaderas bases de la sociedad.

Gracias por escuchar mi historia y por invitarme”.

Etiquetas: Annika Rothstein | colectivos | periodista | Venezuela