Pérez Vivas, sobre negativa de Maduro a ayuda humanitaria: “Revela su verdadera naturaleza”

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 8 feb 2019.- El dirigente nacional de Copei, César Pérez Vivas, afirmó este viernes que la negativa de Nicolás Maduro al ingreso de la ayuda humanitaria “revela su naturaleza inhumana, su espíritu de maldad y su desinterés por el drama que vive nuestro pueblo” a causa del “desastre” que ha sido “su gobierno”.

“Los voceros de la dictadura que se oponen a la ayuda humanitaria no tienen problemas de alimentos y medicinas. Ellos si usan y abusan de los dineros del estado para resolver sus necesidades”, dijo Pérez Vivas.

“La escasez de medicinas y comidas no comenzó este año, ni siquiera el año pasado. Tenemos ya varios años con colas para comprar comida y con el ruleteo para conseguir medicinas. El colapso de los hospitales no comenzó hace seis meses. Tenemos ya para diez años con los hospitales destruidos”. Recordó el ex gobernador tachirense en referencia a la ministra de Chávez, Eugenia Saer, quien dijo, “convirtió a los hospitales en la fuente de sus robos y negociados, estos fueron cayendo hasta llegar al colapso actual”.

Expresó, que es falso el argumento de Maduro, Arreaza y Diosdado que la falta de alimentos, medicinas y equipos médicos es por “el bloqueo”. “Las verdaderas sanciones al gobierno se dieron en enero de este año y las anteriores sanciones, o bloqueo de cuentas, era para las personas que se llenaron de millones dólares robados a nuestro país y que las depositaron en sus cuentas en el exterior”.

“Las cuentas de los generales y ministros de Chávez en la banca de Andorra, las de la enfermera del comandante y la del teniente Andrade, así como las de otros revolucionarios, son las que se habían bloqueado. Esas cuentas no eran para comprar medicinas o alimentos, esas cuentas eran las de la dolce vita de la camarilla roja”, reiteró.

“El pueblo Venezolano sabe del discurso madurista, de que quitando las sanciones pueden comprar comida y medicinas es falso, ya que en estos años, sin esas cuentas bloqueadas, la situación ha llegado a los niveles de necesidad que hoy tenemos; además de que la afirmación, de que no queremos limosnas es tratar de ocultar simultáneamente la tragedia humanitaria y el desfalco de sus amigotes al tesoro nacional”, continuó Pérez Vivas.

“Es tan grave la situación que hasta gobiernos afines y o aliados de Maduro, como Uruguay y México, le están pidiendo que debe permitir la entrada de la ayuda humanitaria; pero a Maduro y sus voceros no les importa el hambre de millones de seres humanos en nuestro país, a ellos solo les interesa aferrarse al poder”, puntualizó César Pérez Vivas.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Maduro | Pérez Vivas