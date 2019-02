Coalición para cesar la usurpación

Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo: para salir de la organización criminal que desde hace casi veinte años azota a Venezuela es menester el concurso de fuerzas multilaterales. Las FAN no se deciden a dar el paso necesario para salvar al país, salvarse ellos y a sus familiares. Con el comunismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada ningún país tiene futuro. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela.

Desde la frontera se está llevando a cabo un extraordinario operativo para abastecer nuestro país de medicinas y alimentos y aunque el régimen se opone, hay determinación y el acompañamiento de varias naciones de colaborar con la ayuda humanitaria.

No es suficiente con poner los insumos en las fronteras, el objetivo es que entren al país; y pareciera que eso solo será posible mediante el acompañamiento de fuerzas en misiones de paz.

Responsabilidad de proteger

Lo ideal para que nuestros vecinos acompañen y custodien esta ayuda es que Venezuela los autorice. Cuando digo Venezuela, me refiero al órgano que tiene la facultad de hacerlo. En este caso la Asamblea Nacional; ya que es competencia única y exclusiva del parlamento a tenor de lo dispuesto en el artículo 187.11 y que sin pérdida de tiempo debe aprobarlo. Estarían cumpliendo con el país y al mismo tiempo garantizando no solo la paz en la frontera y puertas adentro, sino que también los alimentos y las medicinas lleguen a los más necesitados.

Señores, el principio de la “responsabilidad de proteger” tiene un fundamento indiscutible, lo cual ha quedado muy claro en innumerables foros internacionales.

Tiene tres pilares que lo sostienen: “La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones (primer pilar); la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones (segundo pilar); y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando es evidente que este no logra hacerlo (tercer pilar)” En este último supuesto estamos situados en Venezuela. Muchas son las razones que lo demuestran. El régimen fue el causante de la diáspora de millones de ciudadanos, también de que cientos de miles de ciudadanos estén desnutridos y con enfermedades terminales con imposibilidad de obtener los medicamentos, porque quienes mantienen secuestrado el país evitan su entrada. En este caso, EEUU, Colombia, Brasil y otras decenas de países han tenido la determinación de ayudar a solventar el estado catastrófico en que se encuentra Venezuela, pero personeros ligados a los secuestradores se niegan a recibir la ayuda que mejoraría notablemente la calamitosa situación.

La mejor ayuda humanitaria: la salida de Maduro

Sabemos que la ayuda humanitaria es de carácter temporal y de emergencia. Es ilógico pensar que sea a perpetuidad.

Lo primero es su entrada para atender la emergencia, pero casi simultáneamente, hay que avocarse a extirpar el tumor que causa la enfermedad. Me refiero al régimen de maldad, de miseria, de hambruna y de sometimiento que hay que sacar de raíz, junto a todos aquellos que apoyen sus políticas. No sé hasta cuando la FAN seguirá amparando el exterminio sistemático que viene sufriendo la población venezolana. Ellos, los militares, desde el más alto grado hasta el soldado raso que acaten órdenes que conlleven al genocidio, serán responsables y muy pronto los veremos sentados en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. Por mí, en el momento en que la ayuda entre sin que hayan tomado una posición, se acabaron las contemplaciones. Para ellos: ¡degradación, reja y candado!

Y la comunidad internacional está clara en eso, incluso Luis Almagro, ilustre secretario de la OEA, lo dijo en la conferencia mundial sobre el desastre que vivimos: “La salida de Maduro es la principal ayuda humanitaria que podemos dar a Venezuela”, afirmó y no puede tener más razón. Cesar la usurpación, para usar la frase que acuñó el presidente Juan Guaidó, es el nodo central de todo. De eso no podemos desviarnos.

Mensaje para Guaidó

Lamentablemente Venezuela sigue dividida. Esta vez no entre chavistas y opositores, sino entre quienes se atrevan a hacer sugerencias al presidente Juan Guidó y los que dicen “déjenlo actuar que él sabe lo que hace” No tengo la menor duda de que él está siguiendo al pie de la letra la estrategia diseñada junto a nuestros poderosos aliados, artífices indiscutibles del gran cerco diplomático en contra de la narco-dictadura. Pero quienes estamos aquí, y tenemos casi veinte años luchando contra este berenjenal, quizá vemos otras aristas que pudieran escapar a las observaciones de nuestros aliados, sobre todo a nivel de leyes. Me consta.

Bastante se escudriñó para darle forma a lo que hoy vivimos. En tal sentido, quiero decirle al presidente Juan Guaidó que en las cárceles venezolanas tenemos casi 200 militares injustamente detenidos, quienes perfectamente podrían ser los primeros beneficiarios de su intención de reunificar al país y dar garantías a los militares que actúen siguiendo los preceptos constitucionales. La ley le otorga la facultad de liberarlos apegado al Código Orgánico de Justicia Militar en su artículo 54.3, que le da la potestad para sobreseer la causa de esos funcionarios. Esto no es producto de la improvisación, he enseñado esa materia por más de treinta años en la Universidad de Carabobo y estoy seguro de que cuando evalúe esta propuesta no demorará su proclamación ni un minuto más.

Me han preguntado por qué no hacer lo mismo con Leopoldo López y debo responderles que son situaciones totalmente distintas. Los militares están en jurisdicción penal especial y Leopoldo fue juzgado en jurisdicción penal ordinaria. La facultad para sobreseer la tiene el presidente solamente en la penal especial. En el caso de Leopoldo López, lo que procedería por parte de Guaidó es el indulto. Y en lo particular, yo no estoy de acuerdo porque eso no lo declararía inocente (como en efecto lo es) sino que le quitaría la condena, dando por buena la imputación. Luego, del cese de la usurpación, el juicio a Leopoldo y el de otros cientos de casos, así como las inconstitucionales inhabilitaciones de la Contraloría, deberán ser anulados porque fueron amañados y edificados por mentes podridas.

Legítima defensa

Finalmente, debo decir que aunque sabemos que Maduro no permitirá ejecutar la liberación de los militares sobreseídos, de lo que si estamos seguros es que esto daría inicio a un gran movimiento dentro y fuera de las cárceles que probablemente comience a cambiar los afectos castrenses hacia el régimen; y quien sabe si esa coalición de paz ayude a abrir los candados de la ignominia carcelaria. Sea lo que sea; lo que está por venir pronto lo veremos. Y todo se realizará en el marco de la legítima defensa en caso de seguir presentándose obstáculos para la liberación de Venezuela.

