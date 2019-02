Oswaldo Ramírez: Maduro no tiene cómo resolver todo este colapso

ND / 20 feb 2019.- El consultor político y presidente de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez, advirtió que de continuar la crisis se recrudecerán las fallas en los servicios públicos y con ello las manifestaciones en el país.

“Tendremos una afectación importante de los servicios: fallas en la electricidad, falta de gas, fallas en el transporte, entre otros. Eso mantendrá a los ciudadanos en las calles buscando que se resuelvan los problemas. Sin embargo no tendrán solución inmediata. Puedes protestar porque no tienes agua, pero, no te va a llegar. Puedes salir porque no tienes luz y se la quitarán a otro para ponértela a ti, pero la realidad es que Maduro no tiene como resolver el colapso”, aseguró Ramírez en una entrevista exclusiva de El Nacional.

