Ochoa Antich: No puedo compartir una estrategia que comience por el no diálogo

ND / 19 feb 2019.- El dirigente político Enrique Ochoa Antich manifestó este martes estar en desacuerdo con la estrategia que ha tomado la Asamblea Nacional para “salir” del gobierno de Nicolás Maduro.

“Es muy difícil compartir una estrategia que comienza por el no diálogo. Muchos somos dialoguistas, siempre. Digo además que es muy difícil que yo pueda compartir una ruta que dice: no hay diálogo, cese de la usurpación; pero me causa aún más preocupación una estrategia que comienza diciendo, cese de la usurpación, porque yo quiero. Si eso es así, estás promoviendo una situación fuerza. Yo quiero que Maduro se vaya, considero que es el peor gobierno de nuestra historia, pero no puedo aceptar que los problemas de los venezolanos vengan a resolverlo militares gringos, colombianos y brasileños, eso lo que da es vergüenza”, expresó Ochoa Antich en Vladimir a la 1, por Globovisión.

El político indicó entonces que la propuesta, a su juicio, viable, para dirimir el conflicto político en Venezuela es a través de un referendo consultivo.

“Lo primero es que tienen que sentarse gobierno y oposición. Nosotros proponemos que el poder Ejecutivo y el poder Legislativo busquen alguna condición que lleve a un nuevo CNE. Entiendo y siempre lo digo que con este CNE la oposición ganó en 2015, pero existe una matriz de opinión que hace inviable que se haga con este órgano electoral, entonces hay que buscar un acuerdo. Inmediatamente, después de designar un nuevo CNE, entonces se llama a referendo consultivo, que lo podría hacer el Ejecutivo, el Legislativo o ambos. Si nosotros no logramos que sectores moderados del gobierno y de la oposición, tomen con valentía de encontrarse, va a ocurrir que los extremos nos lleven a donde estamos hoy”, agregó.

Insistió en que la vía tomada por la Asamblea Nacional, a su juicio, no es la correcta, desde el día en que Juan Guaidó se juramaentó como presidente encargado.

“Es que ni los dos vicepresidentes estaban enterados, eso es un talante autoritario que yo no puedo compartir. Sonaré antipático, pero mi conciencia dice que no puedo compartir un acto político inconsulto, además, me dicen que la consulta más importante para esto fue con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, si queremos una oposición que valga la pena, tiene que ser nacional y no tutelada”, sentenció.

Aun así, Enrique Ochoa Antich ve en Juan Guaidó un líder que ha conectado con el sentimiento de cambio en el país, “eso es un hecho real, sería querer tapar el sol con un dedo si alguien no lo quiere ver”, concluyó.

Etiquetas: diálogo | Enrique Ochoa Antich | referendo consultivo