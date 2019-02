Ochoa Antich: Aunque quiero que Maduro se vaya no comparto la estrategia de una presidencia paralela

ND / nota de prensa / 3 feb 2019.- En declaraciones ofrecidas este domingo, Enrique Ochoa Antich, exdirectivo de la MUD y miembro de la Plataforma por el Referendo Consultivo, expresó que aunque también quiere que Maduro se vaya “ayer”, no comparte la estrategia propuesta por la Asamblea Nacional.

“El gobierno madurista es el principal responsable de habernos traído hasta aquí por su obsesión perpetuacionista y debe irse cuanto antes, pero pretender cesar la usurpación a través de una presidencia paralela y sin diálogo y negociación, como explícitamente han dicho los voceros de la AN, implica violencia”, explicó.

Según su criterio, de no contar con la actuación unánime e institucional de la Fuerza Armada, “esa estrategia conduce a una sola opción: una repudiable intervención militar extranjera”.

“Yo rechazo con toda mi pasión venezolanista una invasión gringo-colombo-brasileña que use como mampara la ayuda humanitaria”, dijo.

“¿Sería mucho pedir a los señores oficiales de la Fuerza Armada que por sus canales regulares hagan un llamamiento a la cordura a su comandante en jefe?”, se preguntó, y agregó: “¡Dejen oír el ruido de sus sables! Inmolarse frente al poderío de los EEUU al costo del país no tiene sentido”.

A los maduristas que quieran preservar su destino político les recordó que antes de inmolarse, Allende procuró un plebiscito para salir del poder democráticamente pero los militares adelantaron el golpe.

El exdirectivo de la MUD informó que un “numeroso grupo de dirigentes sociales, intelectuales, disidentes de la oposición y de chavistas disidentes del madurismo, entre los que se encuentran cuatro exministros de hugo Chávez y el ex alcalde metropolitano Juan Barreto, propuso como ruta alternativa el referendo consultivo que, a diferencia de las elecciones generales o las elecciones parlamentarias anticipadas, sí está contemplado en la Constitución”.

“Esa ruta, según mi criterio personal, podría ser así:

• Por acuerdo de las partes, AN y TSJ designan un nuevo CNE.

• Gobierno y AN convocan por acuerdo a referendo consultivo con las mismas preguntas y éste se realiza en un mes.

• Ese referendo mandata elecciones generales y, mientras éstas se realizan, se conforma un gobierno de unidad nacional designado por las 4/5 partes de los diputados de la AN.

• Este gobierno de transición atendería la emergencia económica y social.

• Elecciones generales en un año para relegitimar todos los Poderes Públicos.

-Si hay voluntad política, puede lograrse esta ruta y así preservar la paz: del gobierno y de la AN dependen la vida de miles de venezolanos y la soberanía de la nación, concluyó.

A continuación, el texto completo de la declaración de Ochoa Antich:

¿Cómo es la ruta del Referendo Constultivo para un cambio en paz?

Sin comprometer sino mi opinión personal, y habiendo decidido participar de la conformación de la Plataforma por el Referendo Consultivo, deseo presentar, frente a la ruta propuesta por la AN, cuyo riesgo de violencia es enorme, lo que en mi opinión puede ser una ruta alternativa, la ruta del cambio en paz.

Primero unas breves consideraciones previas:

• Como la mayoría abrumadora de venezolanos, adverso a este gobierno y quiero que Maduro se vaya ayer. La pretensión perpetuacionista del madurismo, violentando la Constitución y la soberanía popular, es la causa principal de la crisis política, económica y social que padecemos.

• Si el gobierno quisiera seriamente contribuir con una salida democrática y pacífica a la crisis, unilateralmente decidiría:

– La libertad de todos los presos políticos.

– La rehabilitación de todos los partidos y de sus voceros.

• Cambiar al gobierno, sí, pero no al costo de una guerra civil o una intervención militar extranjera. Por tanto, necesariamente adverso a algunos sectores extremistas de la oposición que desde siempre han propiciado la opción guerrerista, para lograr lo cual han boicoteado persistentemente la ruta democrática, el voto y el diálogo y la negociación.

• El primer punto de la estrategia de la AN, cese a la usurpación, obliga a una pregunta: ¿y cómo? Porque Maduro no cesará por propia voluntad: ¿una acción militar de la F.A. que lo deponga? ¿Y si la F.A. no lo hace? ¿O si esa prédica implica una guerra civil entre dos ejércitos? Es claro que esa estrategia, sin diálogo y negociación, conduce a un un sólo resultado: una intervención militar extranjera gringo-colombo-brasileña que en lo personal rechazo con toda mi pasión venezolanista.

• Constituye una proverbial irresponsabilidad del madurismo excitar una suicida confrontación con la más grande potencia militar del planeta, los EEUU, que ellos saben, tienen que saber, se saldaría en devastación y pérdida de nuestra soberanía. ¿Buscan inmolarse? Zoquetes si es así pues una negociación a tiempo puede asegurarles el porvenir político al que tienen derecho.

• La Fuerza Armada tiene mucho que decir y hacer. Imaginamos que, con sentido de realidad, se ha percatado de lo que un enfrentamiento armado con EEUU puede significar: miles de muertes, derrota, destrucción y vergüenza y pérdida de soberanía. Sería contrario a su propia naturaleza propiciar irresponsablemente este enfrentamiento suicida: la soberanía no se defiende buscando un enfrentamiento militar suicida con EEUU sino evitándolo.

La F.A. puede jugar un papel en la búsqueda de una conciliación antes de la catástrofe en vez de parcializarse por uno de los proyectos políticos en pugna.

¿Sería mucho pedir a los señores oficiales de todas las jerarquías que por sus canales regulares hagan un llamamiento a la cordura a su comandante en jefe? ¡Dejen oír el ruido de sus sables! Inmolarse al costo del país no tiene sentido.

La verdad es que llegados a este término, antes que una intervención militar extranjera gringo-colombo-brasileña, es preferible un pronunciamiento militar interno.

• Así que un cambio en paz obliga a buscar caminos de diálogo y negociación que permitan considerar una ruta como la siguiente:

1. El referendo consultivo se encuentra consagrado en la Constitución (artículo 71), lo cual hace legítima esta salida. Las elecciones generales que se han propuesto no.

2. La relegitimación de todos los poderes y las elecciones generales sólo tendrían legitimidad constitucional si son un mandato popular.

3. La Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo (artículo 5), por tanto, el mandato de un referendo consultivo es vinculante. En todo caso, se entiende que su convocatoria sería el resultado de un acuerdo político que reconozca esta condición.

6. Un referendo consultivo es mucho más expedito que una elecciones generales.

7. Con arreglo a la Constitución, el referendo consultivo puede ser convocado tanto por el presidente de la república como por la Asamblea Nacional, así que para asegurar el reconocimiento de todos, su convocatoria puede hacerse paralelamente por ambas instancias.

8. Para asegurar una participación masiva de los electores, de modo de fortalecer su legitimidad, se requeriría designar antes un nuevo CNE, lo que se puede lograr si, previo acuerdo político de las partes, los actuales rectores renuncian a sus cargos. ¿Cómo sustituirlos si la AN se encuentra, según los seguidores del gobierno, en desacato? Proponemos que esa designación, previo acuerdo político, también se haga paralelamente por la AN y por el TSJ. Se entiende que el nuevo CNE debe estar conformado por cinco venezolanos independientes reconocidos los cinco por las partes. Si hay voluntad política, esto se puede hacer rápidamente.

9. El referendo consultivo debe preguntar acerca de:

• Si se mandata la relegitimación de todos los poderes.

• Si se mandata que esa relegitimación se realice a través de unas elecciones generales.

• Si se mandata la conformación de un gobierno de unidad nacional que, entre el referendo y las elecciones generales, se ocupe de: atender la situación económica y social, elaborar e implementar un plan para abatir la hiperinflación, encauzar las medidas de emergencia que posibiliten la cooperación y solidaridad internacionales en materia de medicinas y alimentación, y conducir al país hasta las elecciones.

10. El referendo podría mandatar que este gobierno de unidad y salvación nacional sea designado por las 4/5 partes de los diputados a la AN elegidos en 2015, de modo de asegurar que PSUV y oposición se encuentren expresados (que no representados) en ese gobierno de transición.

Posibles preguntas:

• ¿Está usted de acuerdo en la relegitimación de todos los Poderes Públicos mediante elecciones generales que se realicen en un lapso no mayor de un año?

• ¿Está usted de acuerdo en la conformación de un gobierno de unidad y salvación nacional designado por las 4/5 partes de los diputados a la AN hasta la realización de elecciones generales?

