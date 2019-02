NYT: Un día de muchas promesas termina de forma caótica

ND / 23 feb 2019.- El diario estadounidense The New York Times reportó sobre los eventos ocurridos este sábado en los pasos fronterizos en San Antonio y Ureña, y en Amazonas, asegurando que un día que para la oposición era de muchas promesas terminó caóticamente, sin que la ayuda humanitaria haya ingresado al país.

A continuación un pequeño extracto:

“La ayuda, excepto por una pequeña fracción, fue bloqueada por hombres armados pro-Maduro”, precisa la nota. “A medida que el día avanzaba, la inmensa mayoría de la ayuda humanitaria no cruzó la frontera. Y aunque decenas de militares desertaron, la esperanza de que la Fuerza Armada se iba a hacer a un lado y dejar pasar la ayuda humanitaria no ocurrió”.

“Un día que fue vendido por la oposición como decisivo en su lucha contra el señor Maduro por el control político del país terminó siendo caótico e inconclusivo. El señor Maduro, molesto por la ayuda de Colombia, rompió relaciones diplomáticas con ese país y les dio a sus diplomáticos 24 horas para salir”.

Usted puede leer la nota completa, con excelentes fotos, aquí (en inglés): Some Aid From Brazil Pierces Venezuela’s Blockade, but Deadly Violence Erupts

Uno de los redactores de la nota es Anatoly Kurmanaev, quien reportó desde Ureña y usted puede seguir aquí: @AKurmanaev

Etiquetas: Guaidó | Maduro | NYT | San Antonio | Ureña