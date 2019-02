Nora Bracho: Niños del país mueren por la “grave” contaminación del agua

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 13 feb 2019.- La presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, Nora Bracho, denunció este miércoles que en Venezuela los niños y ancianos están muriendo por la contaminación del agua además de la escasez de alimentos y medicinas, por lo que considera urgente el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Los niños que están desnutridos, que su peso está por debajo de los niveles normales, que la insuficiencia alimentaria los hace más propensos ante cualquier enfermedad, están muriendo porque además están consumiendo agua contaminada, provocándoles vómitos y diarreas que los llevan hasta la muerte”.

Indicó que “este régimen indolente y usurpador no se ocupa de los problemas de los venezolanos, ni de los servicios públicos básicos”. Destacó que el agua que viene de las tuberías “es cruda, como dicen los técnicos, es decir el agua de consumo no está recibiendo el tratamiento que corresponde, no está siendo clorificada”.

Agregó que el sistema de potabilización y distribución de agua en nuestro país está colapsado “víctima de la corrupción”. “Más de la mitad de la población venezolana no recibe el preciado liquido, o le llega dos horas a la semana y altamente contaminada por lo que ha originado en graves enfermedades y muertes”, reiteró Bracho.

“Esta es una situación muy grave. En el estado Anzoátegui han muerto 15 niños por complicaciones intestinales producto del agua contaminada y 400 personas afectadas por esta situación tan calamitosa. En Vargas han fallecido 7 niños en la unidad de asistencia del Seguro Social, porque no cuentan con las condiciones sanitarias, porque no hay agua. En Sucre también han fallecidos niños por la falta de insumos e insalubridad de los centros asistenciales por la falta del agua”, afirmó.

Precisó que también se ha registrado la muerte de ancianos por falta de alimentos, medicinas y por la contaminación del agua. “Hoy más que nunca se requiere la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, para atender a todos esos niños que hoy están totalmente desnutridos y para atender a todos nuestros ancianos vulnerables ante cualquier enfermedad por la mala calidad del agua”, alegó la parlamentaria

Finalmente, Nora Bracho dijo que hasta hervir el agua, para que sea más apta para el consumo, se ha convertido en un problema. “Es tan grave la situación que hay sectores que no pueden ni hervir el agua, porque o no tienen gas o no tiene luz, de manera que es cuesta arriba hervir el agua para poderla consumir”, concluyó.

