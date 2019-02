Desafíos internacionales inminentes

Juan Guaidó, nuevo presidente de Venezuela por mandato constitucional, viene de ser reconocido por el Parlamento Europeo, “como legítimo presidente interino de Venezuela”. Esta institución se une al concierto de naciones, que han manifestado su reconocimiento.

Se espera que en pocos días este sea general y alcance tales niveles, que el usurpador quede solo. Con una ínfima minoría ligadas a él por intereses políticos, económicos e ideológicos.

En la medida que se reconoce a Guaidó, el régimen de Maduro pierde toda capacidad de representación internacional oficial. Un terreno importantísimo, dentro de los escenarios previstos para la solución de la crisis venezolana.

La implementación de acciones conjuntas en la escena internacional, la difusión del mensaje presidencial, la coordinación de la ayuda humanitaria y la salvaguarda de los activos de la Nación. Se vislumbran como prioridades de las primeras horas del rescate democrático.

No olvidemos que 20 años de subvenciones propagandísticas permitieron crear una plataforma que se resiste a perder regalías, que percibían a costa de la miseria de nuestro pueblo. Activistas; círculos bolivarianos; ONG anarquistas, marxistas e ideológicamente comprometidas; partidos políticos como Podemos, dirigentes de extrema izquierda como Melanchon; ediciones periodísticas y comunicadores asalariados; directores de cine; músicos; docentes utópicos de la vieja izquierda.

Toda una fauna dispuesta a seguir desinformando, con el fin de justificar que un dictador siga masacrando a nuestro pueblo. Siguen planteando que, en nuestro país existe un enfrentamiento entre izquierda y derecha o contra el imperialismo norteamericano.

Una manera de ocultar que el régimen de Maduro es una banda criminal, con un país como plataforma. Activada para apropiarse de la riqueza patria, convertirse en narco estado y repartir beneficios entre la cúpula y el régimen castrista.

Leí en una publicación belga que en Venezuela se enfrentaban los ricos y la clase media contra los pobres; que temían que los primeros se apoderaran de nuevo, de la riqueza petrolera. A un economista de la Fundación Jacquemotte, supuestamente especializado en el tema Venezuela, quien afirmaba que la huelga petrolera tuvo como origen; evitar que la renta petrolera financiara las realizaciones sociales, que Chávez buscaba implementar.

Fuimos testigos también de la visita de una “comparsa” de Chalecos amarillos que se presentó ante la Embajada de Venezuela en Paris para brindarle apoyo el régimen chavista. Nos llamó la atención que, a excepción de uno solo, los chalecos amarillos rindieran sus declaraciones encapuchados.

En mi opinión los lobbys internacionales del extremismo se reúnen con activistas de grupos islámicos. Para implementar campañas de opinión, destinadas a sostener al aliado, que en el pasado les aportó apoyo financiero… con mentiras y juegos de palabra, utilizadas para crear confusión.

No olvidemos que, durante años, traficantes, contrabandistas, guerrilleros y terroristas; han tenido carta blanca para usar nuestro territorio. Facilidades otorgadas por el chavismo a cambio de apoyo y votos en las Naciones Unidas.

En todos estos casos, no vi ni escuché una palabra para explicar las causas de la ruina financiera, ni la compra de conciencias internacionales con la renta nacional. Ni los montos en millones de dólares robados por los chavistas, ni las causas de hiperinflación… ni una sola consideración a las cifras de muertos, a la crisis alimentaria y de salud; ni mucho menos a la injerencia de Cuba en los destinos de la Patria.

De allí la importancia de contar con voceros en todos esos países que manifiestan su apoyo a los demócratas venezolanos. Voceros que conozcan el terreno, dominen el idioma y cuenten con contactos.

Súmele a esto la atención a la diáspora de millones de compatriotas, desatendidos y chantajeados por un régimen que los sabe hostil a su proyecto. Sin perder de vista el acceso, a información vital para la seguridad nacional.

Es preciso estrechar vínculos con las instituciones de los países que nos apoyan, con los medios de opinión pública y con las fuerzas vivas de sus sociedades. Además de los señalados al principio, dos sectores deben ser prioritarios: los organismos financieros internacionales y los mercados petroleros.

Una vez atendidas las urgencias, expertos en materia internacional deberán constituirse en comisión permanente, destinada a presentar un plan de reconstrucción, separado en dos temas, el primero destinado a la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y el segundo referido a la política de asuntos exteriores propiamente dicha.

La re-organización de la Cancillería es necesaria para llevar con seguridad la nueva política de Relaciones Exteriores. Manejada con criterio político y como asunto de seguridad nacional.

Es primordial para el nuevo gobierno reorganizar la Institución que es el vehículo de trasmisión de la nueva Política de Estado. Es importante para la obtención de información inmediata, sobre las relaciones con terceros países y organizaciones internacionales y la posibilidad de obtener documentación y pruebas, sobre los acuerdos perjudiciales a la soberanía y a los intereses nacionales.

Conocemos la destrucción del Servicio Exterior Profesional que llevaron a cabo los ministros chavistas. Los miembros del actual Servicio Exterior son militantes y se encuentran al servicio de un proyecto político-partidista, aquellos que reconozcan al nuevo presidente, garantizaran un trato profesional; no en balde un funcionario francés confesaba no reunirse con los miembros actuales de la Embajada en Paris, no son diplomáticos me decía… son agentes.

Esta comisión de emergencia deberá presentar alternativas para atender el problema, con acciones y objetivos para los primeros 100 días y para el primer Año. Con proyecciones a largo plazo, para los primeros tres y para diez años después.

Evidentemente será necesario un diagnóstico, que incluya un análisis de resultados de las políticas ejecutadas por el régimen saliente y con las alternativas de políticas destinadas a resolver la situación.

Es importante reconocer que destruir, es mucho más fácil que construir. La imagen de Venezuela como país se ha resentido. Los gansters que dirigieron los destinos de la nación, corrompieron grandes sectores que incluye a militares y a parte del sector privado, que prefirió mirar hacia otro lado, si eso le reportaba beneficios.

Es hora de limpiar, de recuperar valores y principios. De reconocer aquellos profesionales que prefirieron perder todo, antes que ser cómplices. Petroleros, médicos, enfermeras, profesores, economistas, políticos, militares o diplomáticos.

Recuperar nuestra imagen internacional pasa principalmente por la honestidad de los que nos gobiernan, por la dimensión de estadista del presidente. Por la voluntad y la sinceridad que ponga en el ejercicio de sus funciones.

Por qué permita que se haga justicia. Pasa también por la responsabilidad y eficiencia de los funcionarios que designe y por la idoneidad de aquellos que nos representen ante el mundo.

Tocará negociar y renegociar condiciones, tranquilizando acreedores, pero exigiendo responsabilidades que se conocían de antemano. Tendremos que señalar culpables de violaciones de derechos humanos y atender los procesos internacionales que sean necesarios.

Lo que incluye denunciar cómplices, pagos indebidos y las redes internacionales que se tejieron alrededor del usurpador venezolano.

Las mismas voces que escuchamos durante años, elogiando los méritos de los Castro y callando sus crímenes. Cómplices de la destrucción de las libertades en Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela.

Ex Cónsul de Venezuela en París

[email protected]

vaya al foro

Etiquetas: Nelson Castellano-Hernández