Molestia en Twitter por falta de agua en Caracas

Jhoan Meléndez / 28 feb 2019.- Un grupo de tuiteros denunció este jueves la falta de agua en Caracas tras pasar días sin el servicio y el anuncio de Hidrocapital de suspender el servicio por 36 horas, a partir de este 28 de febrero.

“Ya son mas de 4 días sin agua centro de Caracas ¿cuándo la van a colocar? decían 36 horas y ya pasaron, ya no hay agua en tanques de edificios ni para niños. Ancianos no pueden cargar agua (…) Señores, la gente en Caracas no son camellos, también se bañan y comen. ¿Cuándo van a colocar el servicio?”, escribió el usuario @usemer59.

“Guaidó al menos pidió permiso para ausentarse por 5 días, cosa que no hizo @HIDROCAPITALca antes de dejarnos sin agua desde el domingo. @LaCandelariaCcs #Caracas”, indicó @Rocilucy.

“@HIDROCAPITALca toda la parroquia Altagracia en Caracas sin agua desde el viernes niños, tercera edad, bebés todos afectados aquí no hay camellos pero si humanos, manden el liquido”, precisó @fernando07

“No son ningunas 36 horas, tienen mas de una semana de saboteo en Caracas. La ministra del agua no se ha dado cuenta, o no hay quien le informe o es que están aplicando mas terrorismo, agobiar al pueblo, como Cantv, Corpoelec, Metro, noticieros como Televen, terrorismo a toda hora”, enfatizó @Lucasma74739968.

“Hidrocapital es tan eficiente, que días antes del corte del servicio de agua anunciado en los medios, procede a la suspensión del mismo en toda la gran Caracas. Muestra de que el socialismo bolivariano se adelanta a los hechos para perfeccionarlos”, aseguró @arocha2010.

“La perversión de la tiranía: dos días inútiles de asueto para la implementación del más perverso control social. Media Caracas a estas horas ocupada buscando agua. Qué desgracia”, puntualizó @Siglo2199.

