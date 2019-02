Mogherini, sobre expulsiones: Eso no detendrá la labor del Grupo de Contacto

Oleg Kostko / 18 feb 2019.- La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó que se le denegara el acceso al país a la delegación de eurodiputados liderados por el parlamentario europeo Esteban González Pons.

“Lamento que no se les dejara entrar al país yo creo que hubiera estado bien que se les dejara entrar en el país para celebrar encuentros relevantes, durante la reunión en el Ministros hablamos del tema y hemos expresado que lamentamos esa situación pero ello no pone en peligro el trabajo del Grupo de Contacto Internacional”, expresó Moguerini en declaraciones dadas a la prensa.

Previamente detalló que en los próximos días una delegación del referido grupo visitará Venezuela. “He informado a los ministros del trabajo que hemos hecho con el Grupo de Contacto en Montevideo hace 10 días y vamos a enviar una misión técnica dirigida por la Unión Europea y Uruguay como copresidentes del Grupo, vamos a ir a Caracas esta semana a trabajar en la evaluación del apoyo que se puede brindar para abrir una vía a una transición democrática y pacífica”.

Y agregó: “La ayuda humanitaria debe ser Canalizada por los canales correctos y no debe ser usada para objetivos distintos que no sea una que no tenga como finalidad que la misma llegue a los más necesitados”.

Reiteró que pese a lo sucedido con los Europarlamentarios dijo esperar que se le permitiera el ingreso al país. “De momento no parece haber ninguna dificultad para que llegue allí esta Misión Técnica, es una misión encabezada por la Unión Europea y la idea es entablar contacto con todas las partes interesadas con un objetivo que es la razón de ser del Grupo de contacto internacional”.

Lea más: González Pons, sobre Arreaza: Ese “canciller fake” debe ser sancionado por la UE

Alta Representante de la UE, @FedericaMog, indicó que enviarán una misión técnica a Venezuela "para abrir la vía a una transición democrática y pacifica, especialmente para que se puedan organizar elecciones presidenciales". #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/hvShkddDSO — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de febrero de 2019

.@FedericaMog lamentó que no se les permitiera a eurodiputados ingresar a Venezuela y con respecto a la misión técnica encabezada por la UE y Uruguay, precisó que hasta los momentos no hay impedimentos para que ingrese a Venezuela. Conéctate por: https://t.co/4HeIE2lAK4 pic.twitter.com/0atiJ4hX7p — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de febrero de 2019

vaya al foro

Etiquetas: expulsiones | Grupo de contacto | Mogherini | UE