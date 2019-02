Miguel Pizarro: 50 toneladas de ayuda humanitaria entraron este 23-F

Jhoan Meléndez / 25 feb 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, confirmó este lunes que 50 toneladas de ayuda humanitaria pudieron ingresar al país el pasado 23 de febrero, pese a los disturbios en la frontera para impedirlo.

“Son dos camiones que pasaron por el sur, los cuales representan 50 toneladas. Esos camiones tienen el mismo protocolo y mismo contenido que los que venían en la frontera con Táchira con Cúcuta”, afirmó Pizarro a TV Venezuela.

Sobre una posible intervención extranjera dijo: Nosotros queremos una transición ordenada, pero eso depende la cúpula que hoy está en el poder. No intenten llevarnos a la inmolación. Nuestra ruta es muy claro y no estamos dispuestos a retroceder o asustarnos (…) Estamos viviendo un etapa final y no será sencillo, pero esta historia va a terminar como nosotros queremos”.

Por su parte Lilian Tintori expresó que “a pesar del sufrimiento que se vive en la frontera, vamos bien”.

Por último informaron que el barco con ayuda humanitaria que partió desde Puerto Rico, se encuentran en un puerto de Curazao ante las amenazas de la Fuerza Armada Venezolana.

