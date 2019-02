MCM: No queremos que Venezuela se normalice sino que sea “punta de lanza” en Latinoamérica

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 5 feb 2019.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, habló con el estratega político, David Moran, sobre los hechos políticos que se han registrado recientemente en el país y los “avances en el quiebre del régimen de Nicolás Maduro”.

Machado resaltó las posturas de la comunidad internacional en los días recientes y el reconocimientos de más de 47 países a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Señaló que los ciudadanos desean avanzar en la ruta del coraje para lograr un cambio político en el país.

“Ya no hay negociaciones con Maduro, el llamado y la postura es que se tiene que ir. Esto no es una dictadura, es un Estado criminal. La comunidad internacional no se dejará engañar de nuevo. El respaldo a Juan Guaidó es rotundo, al igual que al TSJ legítimo”, dijo Machado durante la transmisión de su programa Contigo por Radio Caracas Radio (750).

Morán explicó que los países democráticos del mundo acompañan la ruta planteada por los ciudadanos para lograr la salida del usurpador y que “A Maduro lo esperaba la comunidad internacional en la bajaíta. Solo esperaban que a lo interno en Venezuela se actuara con coraje”.

El estratega de medios indicó que es necesario que exista un quiebre en el régimen para dar el paso final que llevará a la conquista de Venezuela.

“Es importante un quiebre en el TSJ ilegítimo para continuar con la transición pues con este TSJ se justificaron internacionalmente. Lo último es un quiebre de las fuerzas armadas y que se pongan del lado de Venezuela y de la libertad”, comentó Morán.

También señaló cómo funcionaría la ayuda humanitaria y recalcó la importancia de que se le plantee a la Fuerza Armada Nacional (FAN) el camino tras lograr la transición a la democracia.

“La oposición no le ha mostrado lo suficiente a las fuerzas armadas lo que vine después de la transición. Es importante entender que la ayuda humanitaria no resolverá los problemas de Venezuela, sino que ataca los problemas más urgentes y crónicos”.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela puntualizó que al lograr un cambio político, se deben generar todas las condiciones que permitan el libre desarrollo de los ciudadanos y acabar con el socialismo.

“No queremos que Venezuela se normalice, sino que sea punta de lanza en América Latina. Los empleados petroleros están en condiciones de esclavitud, y es necesario que se rebelen”.

Narró sus expectativas para los siguientes pasos y para la Venezuela libre. “Debe haber justicia para todos con reglas claras y que podamos volver a confiar y admirar al servidor público”.

Etiquetas: Maduro | María Corina Machado | transicion | TSJ