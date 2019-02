María Corina Machado: El Vaticano ya no reconoce a Maduro como presidente

Jhoan Meléndez / 13 feb 2019.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este miércoles que el Vaticano ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pues afirma que evidencia un cambio de postura que el papa Francisco se dirija a él como “señor Maduro”.

“Es la demostración que el Vaticano y el papa Francisco ha escuchado el reclamo del pueblo venezolano, y desde luego el reclamo de la iglesia venezolana, la cual ha sido visionaria al advertir el carácter totalitario de este régimen”, afirmó Machado en un video.

Asimismo dijo: “Esta lucha entre el bien y el mal no puede tener puntos medios cuando la discusión y lo que se enfrenta es un crimen organizado y mundial, no hay espacio para la indiferencia. Cuando se trata de la opresión y las fuerzas malignas que intentan destruir una familia, no puede haber neutralidad”.

“Todo el pueblo venezolano, independientemente de sus creencias, queremos y necesitamos ver al papa Francisco y al Vaticano del lado de la verdad, de la justicia, de la dignidad, de la paz y de la libertad”, finalizó en un video publicado en Twitter.

