María Corina Machado: Padrino López, tú no eres la FAN

Luis Sequera / 19 feb 2019.- La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, criticó que Vladimir Padrino López se refiera a la Fuerza Armada Nacional como “bolivariana”, al tiempo que denunció la situación de los cuarteles venezolanos.

“Bolivariano para usted es chavista y la FAN no es chavista; antiimperialista es para usted cubano y la FAN no es cubana. Usted, Padrino López, no es la FAN”, dijo Machado en su programa Contigo, transmitido por Radio Caracas Radio.

Machado denunció la situación de los cuarteles venezolanos y sostuvo que los ciudadanos militares tienen un compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela. Aseguró que es falso que las acciones de la comunidad internacional pretendan generar caos en el país.

“Las Fuerzas Armadas no son cubanas, son venezolanas. Todos sabemos lo que se está comiendo en los cuarteles de Venezuela, sabemos que nuestros soldados están pasando hambre”.

Enfatizó que el caos es impulsado por el régimen de Nicolás Maduro y que por ello es necesario lograr un cambio político.

“Ustedes convirtieron PDVSA en una transnacional de la corrupción y el narcotráfico ¿y vienen a echarle la culpa a otros? Hay que ser cínicos ¿Vienen a hablar de caos, señor Vladimir Padrino? ¡El caos son ustedes! ¡El caos son Chávez y Maduro! Ese es el caos”.

La dirigente opositora también conversó con Carlos Alberto Montaner, periodista y escritor cubano, sobre la influencia de los hechos en Venezuela en la política cubana. Resaltó que la libertad del país significará un cambio en la isla.

Carlos Alberto Montaner explicó que el régimen de Raúl Castro sabe sobre la ruptura en el régimen de Maduro. “El régimen cubano asume que Nicolás Maduro está de salida. En este momento hay una compra desenfrenada de petróleo: están raspando la olla, porque saben que esto no aguanta”.

Montaner resaltó que Maduro solo confía en los cubanos para mantenerse en el poder. Sin embargo, indicó que son pocas las posibilidades de que Cuba decida apoyarlo hasta que haya un cambio político y que por eso lo que busca el sistema cubano es prolongar un poco más su relación con Venezuela.

“Maduro solo confía en los cubanos, es un títere de los cubanos y no tiene otra autoridad más que la que ellos le confieren. Probablemente den la orden de resistir. El gobierno cubano busca prolongar por todos los miedos la persistencia de las relaciones entre Venezuela y Cuba”, comentó Montaner.

El periodista recalcó el compromiso de la comunidad internacional y de Estados Unidos para restituir la democracia venezolana. Estimó que tras lograr la libertad del país, los demás países de la región estén también libres de socialismo.

“Hoy la administración Trump dice que toda la región debe ser declarada territorio libre de socialismo. Probablemente 90% de los venezolanos están de acuerdo con que la pesadilla del socialismo se acabe”, puntualizó.

Etiquetas: FAN | María Corina Machado | Vladimir Padrino López