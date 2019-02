Ciudadanos pemones

A veces cuando hablamos de ciudadanos pensamos solo en aquellas personas que viven en ciudades urbanas o en áreas metropolitanas. No obstante, no es así, ciudadanos somos o debemos ser muchos más, no solo aquellos que moramos en urbanizaciones o residencias parecidas.

Debemos crear consciencia ciudadana en todos los rincones del país. Y sobre todo, en las áreas rurales y semi-rurales, porque de esa forma crecemos como sociedad en todas partes y construimos una visión integradora de nación.

Salvando los aspectos socio-culturales, de identidad y de cosmovisión, los asentamientos indígenas son parte de nuestra sociedad, y son, desde su perspectiva histórica y sociológica, ciudadanos de este país.

Como tales, poseen derechos y deberes como cualquier venezolano.

Por ende, todos los venezolanos que defendemos la libertad, la solidaridad, y el bien común tenemos que levantar nuestra voz de protesta en fraternidad para con el pueblo pemón que fue agredido.

Los ciudadanos pemones, asumiendo su papel en la historia nacional y como actores del porvenir de Venezuela, salieron a las calles de Santa Elena de Uairén a defender la entrada al país de la Ayuda Humanitaria que iba a entrar por la frontera del Brasil.

¿Cuál fue la respuesta del régimen? La agresión, la muerte y la opresión.

De forma indiscriminada, usando armas largas, tanto militares como colectivos salieron a las calles a perseguir y exterminar a los pemones que solo ejercían su derecho de ciudadanos.

Tal atrocidad cometida contra quienes son la representación viva de nuestras raíces, no sólo es una violación a los derechos humanos sino un atentado a nuestro tricolor y a todos nuestros símbolos patrios. Todos los venezolanos debemos rechazar radicalmente este hecho y el derecho internacional debe alzar la voz ante el atentado contra pueblos autóctonos, haciendo viva la letra establecida en los estatutos mundiales.

Desde Lechería, envío a los valientes ciudadanos pemones mi mensaje de apoyo y solidaridad. Y, hago un llamado a todos los ciudadanos de zonas urbanos y rurales a expresar el rechazo ante tal hecho aberrante escenificado en el estado Bolívar.

Hoy son los ciudadanos pemones, mañana podemos ser cualquiera de nosotros.

Igualmente, quiero enviarle un mensaje a los ciudadanos de uniforme militar: Ustedes son parte de esta sociedad, ustedes tienen la obligación de defender a los ciudadanos, ustedes deben defender, cuidar y enaltecer nuestra patria y nuestros símbolos, jamás deben obedecer a una parcialidad política, bien dijo nuestro Libertador “Maldito sea el soldado, que vuelvas las armas de la república contra el pueblo”.

Los invito a ser fieles y obedecer los mandatos constitucionales, que son los democráticos, la cual establece que el poder reside en el pueblo y los venezolanos en este momento estamos decididos, pidiendo a gritos y en la calle, por nuestra Libertad. Y la vamos a lograr.

@malemalaver

