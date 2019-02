Marco Rubio agradece el trabajo periodístico en Venezuela

ND / 26 feb 2019.- El senador de los Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció este martes a periodistas venezolanos que cubrieron los acontecimientos del fin de semana, a propósito del ingreso de la ayuda humanitaria para Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, Rubio mostró su admiración y respeto por el trabajo periodístico que se llevó a cabo.

“Tengo un tremendo respeto por los periodistas que cubrieron los eventos este fin de semana en Venezuela”, dijo el Senador.

“Sus fotos, videos, tweets y reportajes son un ejemplo de lo mejor del periodismo; proporcionar datos que influyen en los responsables de las políticas en informar al público”, agregó.

Marco Rubio reiteró su agradecimiento al tiempo que compartía uno de los trabajos sobre Venezuela, realizado por Bloomberg.

Durante la cobertura de los acontecimientos ocurridos el fin de semana en las zonas fronterizas, periodistas y reporteros gráficos no solo fueron agredidos física y verbalmente por organismos de seguridad, sino además amedrentados, perseguidos y hasta robados por los uniformados.

Además de verse afectados por los enfrentamientos entre civiles y militares con gases lacrimógenos y perdigones.

La orden de cierre de la frontera colombo-venezolana también afectó directamente a trabajadores de medios de comunicación. Al menos 50 periodistas quedaron atrapados en Colombia en medio de ese mandato de Nicolás Maduro.

I have tremendous respect for the journalists who covered events this weekend in #Venezuela.

Their photos,videos,tweets & reporting is an example of journalism at its best; providing facts that influence policy makers & inform the public.

Thank You. https://t.co/sXVOGvHBEC

— Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2019