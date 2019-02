Maduro: Trump y Duque se reunieron en un “festín de odio” contra Venezuela

Jhoan Meléndez / 13 feb 2019.- El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, en su alocución de este miércoles, habló sobre la reunión que sostuvieron Donald Trump e Iván Duque hoy en la Casa Blanca, en la cual afirmó que “se amenazó nuevamente a una invasión militar a Venezuela”.

“Hoy Trump se reunió con Duque como un festín de odio contra Venezuela, declarando de manera vulgar, haciendo anuncios alocados. Han puesto un títere para hacer el trabajo de un caballo de troya en Venezuela y les fracasó (…) El imperio rabioso pretende chantajear al mundo para que se plieguen a sus planes herreristas. Hoy ha amenazado nuevamente con una invasión militar a Venezuela”, aseguró Maduro en una transmisión de VTV.

El Primer Mandatario además dijo: “Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de Colombia y solo habla de Venezuela ¿cuando va a hablar del tráfico el señor Duque? (…) ¿quién les dio la potestad de hablar de Venezuela? (…) Trump se ha sumado a una política de cambio de Gobierno en Venezuela. Esta obsesionado con imponer sobre Venezuela a un títere para robar nuestras riquezas naturales”.

“Donald Trump solo tiene ojitos para sus títeres en Venezuela (…) Esta nación no ha sido ni será nunca un país mendigo de nadie, y ahí me planto firmemente a producir a trabajar con la dignidad y fuerza que nos acompaña. Con valores, de pie, sin bajarle la mirada a nadie. No somos mendigos de nadie”, insistió.

Y continuó: “Señor Donald Trump se lo digo a usted, Venezuela no se rinde ante usted, Venezuela no se rinde ante el imperialismo porque este país no se rinde ante la circunstancias”.

Por último afirmó que tras ofrecer una entrevista a medios internacionales “todos quedan enamorados al ver la Venezuela de verdad y se enamoran. Les hablo a esa Venezuela de verdad, sigamos trabajando. No van a poder con nosotros”.

Lea más: Maduro pide a la UE “rectificar su política sobre Venezuela”

vaya al foro

Etiquetas: Iván Duque | Maduro | Trump